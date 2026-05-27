Toplinski val odnosi živote: U Britaniji se utopilo pet mladih

Dok je nezapamćeni toplinski val u svibnju obarao temperaturne rekorde diljem zapadne Europe, donoseći prizore ljetnih radosti na plažama i u parkovima, iza kulisa sunčanog vremena odvijala se tiha tragedija. Najmanje petero tinejdžera, četvero u Ujedinjenom Kraljevstvu i jedna djevojka u Irskoj, izgubilo je život utapanjem, potraživši kobno osvježenje u varljivo hladnim otvorenim vodama. Ovi tragični događaji poslužili su kao mračno upozorenje na skrivene opasnosti koje vrebaju kada visoke temperature zraka stvore iluziju sigurnog kupanja, piše News Sky.

Niz nesreća započeo je tijekom produženog vikenda, kada su se temperature penjale iznad 30 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju je iz jezera Swanholme u Lincolnu izvučeno tijelo petnaestogodišnjeg Declana Sawyera, nakon što je prijavljen njegov nestanak u vodi. Istoga dana, na plaži Burrow u Dublinu, utopila se srednjoškolka Abbie Carmody-Pepper dok se kupala s prijateljima. Tragedije su se nastavile i u ponedjeljak. U Zapadnom Yorkshireu, trinaestogodišnji Reco Puttock preminuo je u bolnici nakon što su ga izvukli iz vode na brani Leadbeater. Kasnije te večeri, tijelo tinejdžerice pronađeno je u vodenom parku Kingsbury u Warwickshireu. Peta žrtva je tinejdžer čije je tijelo pronađeno u ranim jutarnjim satima u utorak u parku Rother Valley, nakon što je nestao prethodne večeri. Uz ove mlade žrtve, život je izgubio i muškarac u šezdesetim godinama koji je doživio srčani udar nakon što je ušao u more kako bi pomogao članovima obitelji u nevolji.

Spasilačke službe, predvođene Kraljevskom nacionalnom institucijom za spašavanje na moru (RNLI), izdale su hitna upozorenja, naglašavajući da, unatoč ljetnim vrućinama, temperatura vode u moru, jezerima i rijekama ostaje opasno niska. Ovaj drastičan kontrast može izazvati takozvani [šok od hladne vode](), fiziološku reakciju koja može biti smrtonosna čak i za najvrsnije plivače.

"Dok je temperatura zraka topla, mora su još uvijek hladna i šok od hladne vode ostaje vrlo stvaran rizik", stoji u priopćenju RNLI-ja.

Tijelo pri ulasku u hladnu vodu reagira nehotičnim udisanjem, naglim porastom broja otkucaja srca i krvnog tlaka, što može dovesti do utapanja unutar nekoliko minuta.

Ove tragedije događaju se u kontekstu ekstremnog toplinskog vala koji je zahvatio veći dio kontinenta, a koji meteorolozi pripisuju "toplinskoj kupoli" - sustavu visokog tlaka koji zadržava vrući zrak iznad regije. Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo je najtopliji svibanjski dan u povijesti, s temperaturom od 35,1 °C izmjerenom u londonskom Kew Gardensu. Srušeni su rekordi stari i više od jednog stoljeća, a London je zabilježio i rijetku "tropsku noć", gdje se temperatura nije spustila ispod 20 °C. Slično je bilo i u Francuskoj, gdje je zabilježeno najmanje sedam smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, uključujući pet utapanja. U Španjolskoj su temperature dosezale 40 °C.

Ove tragedije događaju se u kontekstu ekstremnog toplinskog vala koji je zahvatio veći dio kontinenta. Meteorolozi ovaj fenomen pripisuju takozvanoj "toplinskoj kupoli" - sustavu visokog tlaka koji zadržava vrući zrak nad regijom i uzrokuje dugotrajne periode ekstremnih vrućina. Srušeni su rekordi stari i više od jednog stoljeća, a London je zabilježio i rijetku "tropsku noć", gdje se temperatura nije spustila ispod 20 °C. Slično je bilo i u Francuskoj, gdje je zabilježeno najmanje sedam smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom, uključujući pet utapanja. U Španjolskoj su temperature dosezale 40 °C, a toplinski val nije zaobišao ni Hrvatsku, gdje su također zabilježene rekordne temperature za svibanj. Znanstvenici upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski događaji, koji se javljaju sve češće i ranije u godini, jasan pokazatelj klimatskih promjena te da europska infrastruktura nije prilagođena novoj realnosti sve intenzivnijih vrućina.

*uz korištenje AI-ja