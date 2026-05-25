TOPLINSKI VAL hara Europom. Izmjerili rekordnu temperaturu! Evo što kažu stručnjaci

U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe.

Britanski Meteorološki zavod objavio je oko 17 sati po lokalnom vremenu u ponedjeljak da je u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Kewu u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je dva stupnja više od prethodnog rekorda od 32,8 Celzijevih stupnjeva, zabilježenog 1922. i ponovno 1944. godine, prenosi AFP.

Malo ranije je na Heathrowu, zapadno od glavnog grada, izmjereno 33,5 Celzijevih stupnjeva.

"Takva vrućina bila bi iznimna u Velikoj Britaniji usred ljeta, a kamoli u svibnju", naglasio je Meteorološki zavod u objavi na X-u.

U nedjelju je Meteorološki zavod proglasio toplinski val na osam lokacija u Engleskoj, uključujući u Velikom Londonu, Suffolku i Essexu. To znači da su temperature tri dana zaredom premašile 27 Celzijevih stupnjeva.

Samo sjeverozapadna Škotska i Sjeverna Irska pošteđene su velikih vrućina koje pogađaju i veći dio Europe.

"Temperature su vrlo brzo porasle za ovo doba godine, znatno iznad normalnih, koje bi primjerice u Londonu trebale biti oko 17 ili 18 stupnjeva", rekao je za AFP Greg Dewhurst, meteorolog britanskog Meteorološkog zavoda.

"Svjedoci smo sve više ekstrema ne samo u Velikoj Britaniji, već diljem svijeta, sve češće se obaraju rekordi", ističe stručnjak, smatrajući to "dobrim pokazateljem klimatskih promjena na djelu".

Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, s temperaturama i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine, dok je u departmanu Finistere prvi put od uspostave sustava upozorenja na toplinske valove 2004. proglašena žuta razina pripravnosti, priopćila je u ponedjeljak francuska meteorološka služba Meteo France.

Upozorenje je, kako piše dnevni list Figaro, prošireno na 18 departmana na zapadu Francuske i na područje Pariza, dok je osam departmana pod narančastim meteoalarmom zbog ekstremnih temperatura.

Cyril West, francuski meteorolog, rekao je da se radi o "najranijem toplinskom valu zabilježenom u više od stoljeća".

West je objasnio da je uzrok trenutnog toplinskog vala prodor toplog zraka iz Sahare preko Sredozemlja prema Europi, gdje ga zadržava snažna anticiklona nad zemljama Beneluksa i Sjevernim morem.