Obavijesti

News

Komentari 4
PRŽI U SVIBNJU

TOPLINSKI VAL hara Europom. Izmjerili rekordnu temperaturu! Evo što kažu stručnjaci

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
TOPLINSKI VAL hara Europom. Izmjerili rekordnu temperaturu! Evo što kažu stručnjaci
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Samo sjeverozapadna Škotska i Sjeverna Irska pošteđene su velikih vrućina koje pogađaju i veći dio Europe...

U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. 

Britanski Meteorološki zavod objavio je oko 17 sati po lokalnom vremenu u ponedjeljak da je u Kraljevskim botaničkim vrtovima u Kewu u južnom Londonu izmjereno 34,8 Celzijevih stupnjeva, što je dva stupnja više od prethodnog rekorda od 32,8 Celzijevih stupnjeva, zabilježenog 1922. i ponovno 1944. godine, prenosi AFP. 

Malo ranije je na Heathrowu, zapadno od glavnog grada, izmjereno 33,5 Celzijevih stupnjeva. 

PRAVI LJETNI DAN VRUĆI ZAGREB Živa iznad 31 stupanj! Ovako se rashlađivalo
VRUĆI ZAGREB Živa iznad 31 stupanj! Ovako se rashlađivalo

"Takva vrućina bila bi iznimna u Velikoj Britaniji usred ljeta, a kamoli u svibnju", naglasio je Meteorološki zavod u objavi na X-u.

U nedjelju je Meteorološki zavod proglasio toplinski val na osam lokacija u Engleskoj, uključujući u Velikom Londonu, Suffolku i Essexu. To znači da su temperature tri dana zaredom premašile 27 Celzijevih stupnjeva.

Samo sjeverozapadna Škotska i Sjeverna Irska pošteđene su velikih vrućina koje pogađaju i veći dio Europe.

"Temperature su vrlo brzo porasle za ovo doba godine, znatno iznad normalnih, koje bi primjerice u Londonu trebale biti oko 17 ili 18 stupnjeva", rekao je za AFP Greg Dewhurst, meteorolog britanskog Meteorološkog zavoda. 

"Svjedoci smo sve više ekstrema ne samo u Velikoj Britaniji, već diljem svijeta, sve češće se obaraju rekordi", ističe stručnjak, smatrajući to "dobrim pokazateljem klimatskih promjena na djelu". 

VREMENSKA PROGNOZA U ponedjeljak temperature idu i preko 30 stupnjeva. U utorak još vruće! Evo što nas čeka...
U ponedjeljak temperature idu i preko 30 stupnjeva. U utorak još vruće! Evo što nas čeka...

Francusku je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, s temperaturama i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine, dok je u departmanu Finistere prvi put od uspostave sustava upozorenja na toplinske valove 2004. proglašena žuta razina pripravnosti, priopćila je u ponedjeljak francuska meteorološka služba Meteo France.

Upozorenje je, kako piše dnevni list Figaro, prošireno na 18 departmana na zapadu Francuske i na područje Pariza, dok je osam departmana pod narančastim meteoalarmom zbog ekstremnih temperatura.

Cyril West, francuski meteorolog, rekao je da se radi o "najranijem toplinskom valu zabilježenom u više od stoljeća".

West je objasnio da je uzrok trenutnog toplinskog vala prodor toplog zraka iz Sahare preko Sredozemlja prema Europi, gdje ga zadržava snažna anticiklona nad zemljama Beneluksa i Sjevernim morem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)
NOVI OBRAT NA SUĐENJU

SMAŽIL NA SUDU Ispitat će troje zaposlenika Hitne koji su stigli u stan nakon smrti Mihaele (21)

Suđenje Marku smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak bliži se kraju, ali tužiteljstvo i odvjetnik obitelji traže nove svjedoke.
Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'
SKANDAL TIJEKOM ZOI-JA

Ove sobe je HOO platio 2000 € za noć. Kažu za vrh države, a oni u čudu: 'Pa nismo tamo bili'

Rezervirali su sobe za jedno noćenje u hotelu s pet zvjezdica. Koštale su više od 8000 eura. Tvrde da su bile za visoke državne dužnosnike. Oni kažu: 'Nismo ni znali za te sobe, a takav poklon ne smijemo ni primiti'
Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'
STRAH U AUTOBUSU

Vozač ZET-ova busa naglo kočio zbog auta, više je ozlijeđenih : 'Cura je vrištala, Hitna je puna'

Vozač ZET-ove linije 146 izbjegavao je nalet na automobil koji mu je izletio te je morao kočiti kako bi izbjegao sudar, rekli su kratko iz ZET-a i dodali kako su reagirali i Hitna pomoć i policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026