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SVI TRAŽE OSVJEŽENJJE

TOPLINSKI VAL PRŽI U Senju čak 35 u 16 sati, pogledajte fotke s Jadrana i zagrebačkog 'mora'

Dubrovnik, splitske Bačvice, zagrebački Jarun... plaže diljem države su pune na dan kad se hlad plaća suhim zlatom. U 16 sati najtopliji je bio Senj sa 35 Celzija. Knin i Pazin su na 33, a blizu 33 su i Mali Lošinj, Osijek, Ploče i Makarska. Skoro cijela Hrvatska je prebacila 30, a najsvježije je na Zavižanu i na Sljemenu
Dubrovnik: Toplinski val i visoke temperature na jugu Hrvatske
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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