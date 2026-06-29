Obavijesti

News

Komentari 0
NAGLI SKOK BROJA PREMINULIH

Toplinski val slama Pariz: Krcate su i mrtvačnice, očajne obitelji ne mogu pokapati svoje bližnje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Toplinski val slama Pariz: Krcate su i mrtvačnice, očajne obitelji ne mogu pokapati svoje bližnje
Foto: Tom Nicholson

. Prve procjene agencije Javno zdravstvo Francuske su alarmantne. Dnevni broj umrlih, koji se inače u Francuskoj kreće između 900 i 1000, tijekom vrhunca vala skočio je na preko 1400

Telefon Zouhaeira Hertellija, vlasnika pariške mrtvačnice, ne prestaje zvoniti. Otkako je rekordni toplinski val počeo odnositi živote diljem Francuske, pogrebnici i ožalošćene obitelji stalno postavljaju isto pitanje: imate li mjesta? S popunjena 32 mjesta u rashladnoj komori, Hertelli iznova mora reći "ne".

Katastrofalna situacija

Njegov je slučaj slika šireg kolapsa koji je zahvatio francusku prijestolnicu. Pariške mrtvačnice preplavljene su zbog naglog porasta smrtnosti, a pogrebna poduzeća očajnički ne mogu pronaći skladište za preminule, gurnuvši sustav do ruba izdržljivosti.

POREMETILO PROMET Toplinski val ne popušta: 'Raste stopa smrtnosti, ovo je najgore dosad zabilježeno u Europi!'
Toplinski val ne popušta: 'Raste stopa smrtnosti, ovo je najgore dosad zabilježeno u Europi!'

​- Suočavamo se s uistinu katastrofalnom situacijom. Primam stotine poziva. Riječ je o ogromnom porastu smrtnih slučajeva i mi smo stvarno puni, puni, puni - kaže Hertelli.

Očajne obitelji prisiljene su tražiti rješenja desecima kilometara izvan grada. Pogrebnici tijela odvoze čak do Chartresa, udaljenog 80 kilometara, jer bliže jednostavno nema mjesta.

Crni rekordi i porast smrtnosti

Vrućine ne popuštaju Europa pod paklenim valom! U Francuskoj još 1000 mrtvih, temperature do 40 stupnjeva
Europa pod paklenim valom! U Francuskoj još 1000 mrtvih, temperature do 40 stupnjeva

Dok se toplinski val premještao Europom, Francuska je počela zbrajati žrtve. Prve procjene agencije Javno zdravstvo Francuske su alarmantne. Dnevni broj umrlih, koji se inače u Francuskoj kreće između 900 i 1000, tijekom vrhunca vala skočio je na preko 1400. Agencija procjenjuje da je samo u tri dana zabilježeno najmanje 1000 dodatnih smrti, uz napomenu da će konačan broj "posljedično biti veći".

Žrtve su uglavnom starije osobe koje su preminule u svojim domovima. Podaci pokazuju da se 85 posto smrti odnosi na osobe starije od 65 godina. Broj smrtnih slučajeva kod kuće porastao je za oko 40 posto, posebno u pariškoj regiji. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je više od 1300 smrti povezanih s vrućinom diljem Europe od 21. lipnja.

Pouke koje nisu naučene

Kriza je razotkrila ranjivost infrastrukture. Gradska uprava postavila je privremene rashladne jedinice, a bolnice su osigurale dodatna mjesta, no to nije dovoljno. Hertelli je zatražio dozvolu za postavljanje rashladnih kontejnera pokraj svoje mrtvačnice, ali još čeka odobrenje.

​- Obitelji pate. Nemamo im rješenje jer su pogrebna poduzeća puna. Duboko smo pogođeni, ali ne možemo im ništa ponuditi - kaže on.

Situacija podsjeća na 2003. godinu, kada je od vrućine umrlo 15.000 ljudi. Véronique Bertrand, pariška pogrebnica s dugogodišnjim iskustvom, strahuje da lekcije nisu naučene.

​- Većina preminulih s kojima se sada susrećemo su ljudi koji su živjeli sami. S obzirom na okolnosti, uzrok smrti je vrućina. Ljudi se moraju probuditi i vratiti solidarnost - kaže Bertrand.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'
STRAH U STUBAKIMA

VIDEO Vuk došao u Zagorje?! Čitatelj 24sata: 'Šeće po gradu'; Općina: 'Ne približavajte mu se'

Nakon što je Općina Jakovlje pozvala u petak mještane na pojačan oprez nakon dojave da je na tom području uočena jedinka vuka, građani su sad snimili životinju nalik vuku i u Stubičkim Toplicama
Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'
UZNEMIRILO GRAĐANE

Potres zatresao područje oko Zadra: 'Dva udara za redom'

'Zvuk i malo je treslo', 'Čula se tutnjava', 'Jaka eksplozija', komentiraju građani iz Dalmacije
Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'
SPAŠAVALI TRUDNICU I DJECU

Autom završili u potoku kod H. Kostajnice. Dječak (3) raznježio sve: 'Tata sad mora kupiti novo'

U prometnoj je sudjelovala obitelj s dvoje mališana. Ozlijeđeno je dijete i majka, trudnica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026