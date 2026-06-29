Toplinski val slama Pariz: Krcate su i mrtvačnice, očajne obitelji ne mogu pokapati svoje bližnje

Telefon Zouhaeira Hertellija, vlasnika pariške mrtvačnice, ne prestaje zvoniti. Otkako je rekordni toplinski val počeo odnositi živote diljem Francuske, pogrebnici i ožalošćene obitelji stalno postavljaju isto pitanje: imate li mjesta? S popunjena 32 mjesta u rashladnoj komori, Hertelli iznova mora reći "ne".

Katastrofalna situacija

Njegov je slučaj slika šireg kolapsa koji je zahvatio francusku prijestolnicu. Pariške mrtvačnice preplavljene su zbog naglog porasta smrtnosti, a pogrebna poduzeća očajnički ne mogu pronaći skladište za preminule, gurnuvši sustav do ruba izdržljivosti.

​- Suočavamo se s uistinu katastrofalnom situacijom. Primam stotine poziva. Riječ je o ogromnom porastu smrtnih slučajeva i mi smo stvarno puni, puni, puni - kaže Hertelli.

Očajne obitelji prisiljene su tražiti rješenja desecima kilometara izvan grada. Pogrebnici tijela odvoze čak do Chartresa, udaljenog 80 kilometara, jer bliže jednostavno nema mjesta.

Crni rekordi i porast smrtnosti

Dok se toplinski val premještao Europom, Francuska je počela zbrajati žrtve. Prve procjene agencije Javno zdravstvo Francuske su alarmantne. Dnevni broj umrlih, koji se inače u Francuskoj kreće između 900 i 1000, tijekom vrhunca vala skočio je na preko 1400. Agencija procjenjuje da je samo u tri dana zabilježeno najmanje 1000 dodatnih smrti, uz napomenu da će konačan broj "posljedično biti veći".

Žrtve su uglavnom starije osobe koje su preminule u svojim domovima. Podaci pokazuju da se 85 posto smrti odnosi na osobe starije od 65 godina. Broj smrtnih slučajeva kod kuće porastao je za oko 40 posto, posebno u pariškoj regiji. Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je više od 1300 smrti povezanih s vrućinom diljem Europe od 21. lipnja.

Pouke koje nisu naučene

Kriza je razotkrila ranjivost infrastrukture. Gradska uprava postavila je privremene rashladne jedinice, a bolnice su osigurale dodatna mjesta, no to nije dovoljno. Hertelli je zatražio dozvolu za postavljanje rashladnih kontejnera pokraj svoje mrtvačnice, ali još čeka odobrenje.

​- Obitelji pate. Nemamo im rješenje jer su pogrebna poduzeća puna. Duboko smo pogođeni, ali ne možemo im ništa ponuditi - kaže on.

Situacija podsjeća na 2003. godinu, kada je od vrućine umrlo 15.000 ljudi. Véronique Bertrand, pariška pogrebnica s dugogodišnjim iskustvom, strahuje da lekcije nisu naučene.

​- Većina preminulih s kojima se sada susrećemo su ljudi koji su živjeli sami. S obzirom na okolnosti, uzrok smrti je vrućina. Ljudi se moraju probuditi i vratiti solidarnost - kaže Bertrand.

*uz korištenje AI-ja