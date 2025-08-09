Toplinski val zahvatio Hrvatsku: Temperature idu i do 39°C!

Cijelu Hrvatsku zahvatio je pravi toplinski val. Prema najnovijoj prognozi, očekuje nas pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, temperature će se danas penjati čak do 36°C, a sutra i do 39...

Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na Jadranu u jutarnjim i večernjim satima povremeno puhati slaba do umjerena bura. Tijekom dana, osobito sredinom dana i poslijepodne, na obali će zapuhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, donoseći tek blago osvježenje.

Upozorenja diljem zemlje

Najviše dnevne temperature kretat će se većinom od 31 do 36°C. U unutrašnjosti zemlje, uključujući Zagreb, očekuje se sunčano i vruće uz slab vjetar. U glavnom gradu najviša temperatura bit će oko 34°C, dok će u okolnom gorju biti nešto ugodnije, s temperaturama između 27 i 30°C.

Zbog toplinskog vala, cijela zemlja je pod 'žutim upozorenjem', osim Rijeke i okolice za koju upozoravaju da će idućih dana biti iznimno visoka temperatura. Iz DHMZ-a upozoravaju: Budite spremni na pojavu zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljive populacije, ponajprije starijih i male djece. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od strane nadležnih službi.

Na Jadranu će biti posebno vruće, s najvišim dnevnim temperaturama do 36°C, a ni noći neće donijeti značajnije osvježenje. More će biti idealno za kupanje, ali valja pripaziti na sunce i izbjegavati boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana.

Preporučuje se lagana odjeća, dovoljno tekućine i zaštita od sunca. Ovakvo vrijeme može biti opasno za osjetljive skupine, stoga budite oprezni i pratite preporuke stručnjaka.

Vrućine će se prema svemu sudeći nastaviti i sljedećih dana, pa uživajte u ljetu, ali s mjerom i oprezom!

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Navečer mjestimice na krajnjem sjeveru umjerena naoblaka. Vjetar uglavnom slab, od sredine dana ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura, krajem dana u jačanju, a u Dalmaciji sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, a na Jadranu od 21 do 27 °C. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije i do 39 °C.