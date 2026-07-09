Obavijesti

News

Komentari 0
SRUŠTEN REKORD

Toplinski valovi odnijeli tisuće života: Zapadna Europa imala najtopliji lipanj dosad

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Toplinski valovi odnijeli tisuće života: Zapadna Europa imala najtopliji lipanj dosad
Ilustracija | Foto: Igor Soban/PIXSELL / ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja, potvrdili su u četvrtak znanstvenici iz EU-ove službe za klimatske promjene Copernicus

Krajem mjeseca regiju je pogodio snažan toplinski val koji je srušio temperaturne rekorde, poremetio opskrbu električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Lipanj je ujedno bio drugi najtopliji u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše lipanjske temperature u povijesti mjerenja, navodi se u mjesečnom izvješću Copernicusa.

Prosječna temperatura u zapadnoj Europi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 Celzijeva stupnja, što je više od tri stupnja iznad prosjeka za lipanj u razdoblju od 1991. do 2020. godine. Copernicus zapadnom Europom smatra područje koje obuhvaća Španjolsku i Ujedinjenu Kraljevinu te se proteže prema istoku do Italije, Njemačke i dijela Austrije. Regiju su u posljednja tri mjeseca pogodila čak tri intenzivna toplinska vala, a Španjolska i Portugal i ovog su tjedna ponovno zahvaćeni ekstremnim vrućinama.

"Lipanj 2026. pokazao je koliko se duboko klima mijenja", izjavila je znanstvenica Samantha Burgess. "Posljedice su sve intenzivniji toplinski valovi, trajno zagrijani oceani te rastući rizici za ljude, ekosustave i infrastrukturu diljem Europe i svijeta", dodala je.

ALARMANTNI PODACI WHO: Stiže novi toplinski val. Europa će se kuhati na 43°C
WHO: Stiže novi toplinski val. Europa će se kuhati na 43°C

Nacionalne vlasti izvijestile su o više od 4700 prekomjernih smrtnih slučajeva tijekom lipanjskog toplinskog vala u Francuskoj, Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj, a ukupan broj u ostalim europskim državama vjerojatno je i veći. Ekstremne vrućine također su potaknule šumske požare na Pirenejskom poluotoku i u Francuskoj te dodatno pogoršale sušu.

Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, emisije stakleničkih plinova, ponajprije nastale izgaranjem ugljena, nafte i plina, povisile su prosječnu temperaturu planeta za oko 1,4 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje 19. stoljeća. Zbog toga toplinski valovi danas dosežu još više temperaturne vrhunce.

"Povezanost toplinskih valova i globalnog zatopljenja gotovo je potpuno jasna: što je planet topliji, toplinski valovi bit će češći i intenzivniji", rekao je Joeri Rogelj s londonskog Imperial Collegea.

Na globalnoj razini Copernicus navodi da su rekordno visokim temperaturama površine mora u lipnju pridonijeli i drugi čimbenici, uključujući razvoj snažnog vremenskog fenomena El Nino u Tihom oceanu. Znanstvenici ističu da El Nino nije imao značajnu ulogu u europskom toplinskom valu, dok su klimatske promjene jasno pridonijele njegovoj jačini. Copernicus vodi temperaturne podatke od 1940. godine, a oni se uspoređuju s globalnim klimatskim zapisima koji sežu do 1850. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari
FOTO

Pogledajte gdje je Milanović na fotki NATO summita u Ankari

Erdoğan i njegova supruga su se nakon fotografiranja sa svakim izaslanstvom tradicionalno zajedničko fotografirali sa svim sudionicima summita
Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela
TOMISLAV KLAUŠKI

Gdje je nestala poniznost? Zlatko Dalić kao da priželjkuje zakon o zaštiti svog lika i djela

U sinoćnjem nastupu na HTV-u izbornik je izigravao žrtvu, bunio se protiv tračeva koji se šire o njemu i obitelji i osjećao se uvrijeđenim zbog komentara njegovih vjerskih nastupa. Ukratko, podigao si je spomenik.
PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'
BROJ RASTE U TURISTIČKOJ SEZONI

PREDATOR UHIĆEN U ISTRI Evo gdje skrivaju kamere kojima snimaju djecu: 'Budite oprezni'

Stručnjaci roditeljima savjetuju da djeca na plaži uvijek nose kupaći kostim, da njihove fotografije i videosnimke s ljetovanja ne objavljuju na društvenim mrežama...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026