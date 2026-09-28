Toplo i sunčano vrijeme pred nama. Na moru udari bure

Bit će sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer podno Velebita na udare i jaka, a poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijusovih.

Hrvatska sutra

Sutra će vrijeme biti pretežno sunčano, uz jutarnju maglu ponegdje u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, dok na Jadranu puše slaba do umjerena bura, podno Velebita povremeno i jaka. Poslijepodne bura prolazno okreće na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Jutro će biti svježije, s temperaturama od 5 do 10 °C u unutrašnjosti te od 14 do 19 °C na Jadranu. Tijekom dana temperatura raste na ugodnih 22 do 27 °C.