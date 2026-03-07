Tornada ubila četvero ljudi u Michiganu, brojni ozlijeđeni

Od posljedica tornada i snažnih oluja u petak su u južnom Michiganu u SAD-u smrtno stradale najmanje četiri osobe, a ozlijeđeno ih je više od deset, pri čemu je uništeno više domova, a stotine stanovnika ostale su bez električne energije, priopćile su lokalne vlasti.

Nedugo nakon što je Nacionalna meteorološka služba u petak izdala upozorenja na tornado za to područje, na društvenim mrežama su objavljeni videozapisi iz gradova Three Rivers i Union City koji prikazuju kako iznimno snažan vjetar podiže krovove zgrada i nosi krhotine u zrak.

Snimke lokalnih medija prikazuju oštećene zgrade i automobile te srušene stupove, drveće i prometne znakove.

U okrugu Branch, u kojemu je smješten Union City prijavljena su tri smrtna slučaja i desetak ozlijeđenih, objavio je ured šerifa okruga.

Jedna je osoba poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno u okrugu Cass, izvijestile su lokalne vlasti.

Foto: Dan Cherry

"Više velikih građevina, među kojima su kuće i spremišta za oruđe, pretrpjelo je štetu u rasponu od velikih strukturnih oštećenja do potpunog uništenja", stoji u objavi na web stranici okruga Cass.

Nestanci struje pogodili su stotine ljudi, rekli su lokalni dužnosnici.

"Više je srušenih dalekovoda, oštećenih transformatora i ostalih dijelova dalekovoda koji su završili na tlu. Sjeverna strana jezera Union pretrpjela je najveću štetu s otprilike dvije milje srušenih dalekovoda samo u tom području", stoji u objavi na službenoj Facebook stranici grada Union Cityja te se dodaje da bi njihova obnova mogla potrajati nekoliko dana.

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer rekla je da je aktivirala Državni centar za hitne operacije radi praćenja situacije.

"Država je spremna ispuniti sve zahtjeve za potrebnim resursima, no zasad ih još nismo primili. Čini se da je lokalna zajednica uspjela riješiti dio posljedica razornog nevremena koje je u petak poslijepodne i navečer pogodilo jugozapadni Michigan", rekao je Reutersu Clayton Cummins, glasnogovornik hitnih službi i policije Michigana.