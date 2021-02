Nema cijepljenja preko veze, rekla je Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u HTV-ovoj emisiji Otvoreno o cijepljenju protiv korona virusa, odnosno optužbama da su se brojni dužnosnici cijepili preko reda.

- Ne bih to nazvala cijepljenjem preko veze ni cijepljenjem preko reda jer do sada se uglavnom postupalo onako kako je napisano u posebnim dodatnim smjernicama - rekla je Bubaš.

'Nema ničeg neopravdanog'

- Nema cijepljenja preko veze i medicinski neopravdanog, ništa nije neopravdano ako nam je želja procijepiti...

Očigledno je da su se cijepili neki koji nisu u prioritetnim skupinama, rekao je novinar.

- Uvijek se traže one osobe koje pripadaju prioritetnim skupinama, međutim, možda je razboritije cijepiti nekoga tko ima neke teže komorbiditete, a koji je možda pri kraju neke druge skupine, a ne neku mladu osobu koja pripada prvoj prioritetnoj skupini - odgovorila je Bubaš.

Zašto je u zagrebačkoj zračnoj luci došlo do masovnog cijepljenja njihovih djelatnika, a oni pripadaju u sedmu skupinu prioriteta no, netko im je to odobrio?

- Ne bih to nazvala masovnim cijepljenjem jer se radi o cijepljenju 56 osoba. Za mene to ne zvuči masovno. Očito da je netko razmišljao da oni ne smiju izaći iz funkcije.

Tko im je dopustio cijepljenje?

- U dogovoru sa zavodom Zagrebačke županije je cijepljeno 56 djelatnika - ponovo će Bubaš.

'To sigurno nije cijepljenje preko veze'

Znači li to da i druge županije u kojima su zračne luke mogu dopustiti cijepljenje?

- Pa županijski zavodi su zapravo koordinatori cijepljenja u svojim županijama i koordiniraju to s liječnicima obiteljske medicine. Dakako da najprije trebaju provoditi cijepljenje po planu cijepljenja, ali može se ponekad i ovako nešto napraviti - kazala je Bubaš.

Postupanje s viškom cjepiva? Zašto taj naputak nije došao ranije? Hoće li on spriječiti cijepljenje preko veze?

- Ja to ne bih nazvala cijepljenjem preko veze jer ono to sigurno nije. Taj naputak je samo tekst ili pisani uradak onoga što se događa na terenu. To nije novoosmišljeno zbog medijske hajke. To je postupanje koje normalno i koje se radi cijelo vrijeme.

Ivo Ivić, predstojnik Klinike za infektologiju KBC Split, o cijepljenju preko veze u Splitu rekao je da njegova majka još uvijek čeka poziv svoga liječnika.

Ozren Polašek, pročelnik Katedre za javno zdravstvo i voditelj Centra za globalno zdravlje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, rekao je da se u prethodnih 30 godina nismo uspjeli obraniti od prolazaka preko veze te da je sad iluzorno da ćemo se u ovakvoj situaciji otarasiti takvih obrazaca ponašanja.

Nataša Ban Toskić, predsjednica Komore liječnika obiteljske medicine, kaže da vlada vrlo velika zbrka i zabuna općenito oko organizacije cijepljenja. Odluka ministra o planu cijepljenja od 1. veljače je posve jasna, ističe - cijepljenje će se vršiti isključivo na punktovima i uz pomoć mobilnih timova. Očekuju organizaciju punktova u domovima zdravlja.

- I tu vlada popriličan kaos pa se pristupilo organizaciji tih punktova na neobičan i neujednačen način i veliki broj kolega nije zadovoljan. Recimo, negdje nisu organizirani adekvatni prostori niti je na suvisli način osmišljen taj punkt, kaže Ban Toskić.

- Osupnuta sam razinom zbunjenosti. Nakon dva mjeseca što su informacije vani. Kome bi se naručio netko nego svome liječniku obiteljske medicine? Moj liječnik najbolje poznaje kako meni, što ja imam i koju skupinu spadam. Mislim, kolegice, da nije dobro da ovako zbunjujete javnost i da moramo paziti da ne doprinosimo dodatnoj zbunjenosti. Nije mi jasno zašto liječnici obiteljske medicine ne bi bili cjepitelji i zašto ne bismo cijepili u ordinacijama. Nije mi jasno zašto ste shvatili da će se isključivo cijepiti na punktovima. Cijelu nedjelju sam do devet navečer zvala sve županije da pričamo o tome kako je zamišljeno cijepiti kod njih. Nitko se ne čudi provedbi cijepljenja osim vas, kolegica je jako puno lopti nabacila pa da odradim sve na stolu. Zaista ne znam kako bih netko u županijskom Zavodu mogao ordinirati vaš rad bolje od vas samih - ljutito je rekla zamjenica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš svojoj kolegici.

Toskić joj nije ostala dužna:

- Nikada nisam rekla da ne želimo sudjelovati u obiteljskom cijepljenju. Uvijek smo samo govorili da se treba jasno definirati tko, gdje, kada, kako i zašto. Nije istina da to govorim samo ja. Ne pada mi na pamet da nekom drugom kolegi govorim što je njegov posao i kako bi on trebao raditi, a što se tiče smjernica, pa zar je moguće da bi liječnici obiteljske medicine organizaciju i provedbu cijepljenja, preuzeti potpunu odgovornost i još odrađivati cijepljenje - rekla je Toskić.

