Obavijesti

News

Komentari 0
NACIONALNO BLAGO PLUS+

TRADICIJA Baranjske buše su tjerale Turke i zazivale proljeće

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 3 min
TRADICIJA Baranjske buše su tjerale Turke i zazivale proljeće

Danijel Marković (43) iz Baranjskog Petrova Sela rezbareći sirovo drvo ‘oživljava’ tradicijske pokladne maske

Admiral

Ministarstvo kulture proglasilo je pokladni običaj Baranjske buše nematerijalnim kulturnim dobrom baš u vrijeme u kojem u Baranji slijede pokladne fešte s maskiranim bušama. Jedan od najzaslužnijih za to da buše u Baranji žive je Danijel Marković (43) iz Baranjskog Petrova Sela, jedini baranjski majstor za izradu ovih tradicionalnih maski.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'
TRAGEDIJA U ZAGREBU

Roditelji donirali organe svoje kćeri: 'Dorino srce u nekome kuca. Spasila je pet života'

Dora Lukić (17) preminula je nakon prometne nesreće. Roditelji su donirali njene organe. ‘Ona bi to htjela,’ rekao nam je shrvani otac Daniel
FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali
EVO ŠTO IM JE PORUČIO

FOTO Uzinić je uspio spojiti molitelje i prosvjednike. Skupa na misi u riječkoj katedrali

Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti blizi Bogu, ali onda i na Božji način blizi jednim drugima. Kako bismo mogli biti zajedno, poručio je Mate Uzinić
VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'
DIVLJA NOĆ NA JAHORINI

VIDEO Bjegunca dirnula udovica zločinca: 'Mamić je Ceci govorio da je veliki fan. Izvadio je eure'

Zadnja pjesma bila je 'Kad bi bio ranjen'. Ta ga je posebno pogodila. Na videu se može i vidjeti sam kraj koncerta gdje Ceca Zdravku  zahvaljuje na dobroj atmosferi, ispričala nam je čitateljica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026