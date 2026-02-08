Danijel Marković (43) iz Baranjskog Petrova Sela rezbareći sirovo drvo ‘oživljava’ tradicijske pokladne maske
NACIONALNO BLAGO PLUS+
TRADICIJA Baranjske buše su tjerale Turke i zazivale proljeće
Čitanje članka: 3 min
Ministarstvo kulture proglasilo je pokladni običaj Baranjske buše nematerijalnim kulturnim dobrom baš u vrijeme u kojem u Baranji slijede pokladne fešte s maskiranim bušama. Jedan od najzaslužnijih za to da buše u Baranji žive je Danijel Marković (43) iz Baranjskog Petrova Sela, jedini baranjski majstor za izradu ovih tradicionalnih maski.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+