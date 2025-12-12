Obavijesti

OZLIJEĐENI IZLAZE IZ BOLNICE

Tragaju za još jednim nestalim u Savi, krijumčara migranata će danas dovesti pred suca istrage

Piše Franjo Lepan,
Prema informacijama iz Opće bolnice dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, svih deset migranata koji su zadobili lakše tjelesne ozljede, uglavnom zbog pothlađivanja, tijekom dana bit će otpušteni iz bolnice.

Policija PU brodsko-posavske nastavila je istragu vezano uz ilegalno krijumčarenje migranata. I dalje se traga za još jednom osobom koja se vodi kao nestala nakon prevrtanja čamca u rijeci Savi, do kojeg je došlo u četvrtak ujutro, nešto poslije 5 sati.

Nažalost, u prevrtanju čamca smrtno su stradale tri osobe, dvije žene i jedan muškarac. Policija je uhitila muškarca koji se dovodi u vezu s kaznenim djelom ilegalnog prebacivanja migranata preko rijeke s ciljem omogućavanja njihova nezakonitog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno Europsku uniju.

Muškarac, za kojeg je policija jučer potvrdila da je državljanin Bosne i Hercegovine, nalazi se u policijskom pritvoru te će tijekom dana biti priveden državnom odvjetniku Općinskog državnog odvjetništva, a potom i sucu istrage Županijskog suda u Slavonskom Brodu.

Prema informacijama iz Opće bolnice dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, svih deset migranata koji su zadobili lakše tjelesne ozljede, uglavnom zbog pothlađivanja, tijekom dana bit će otpušteni iz bolnice. Prema njima će se primijeniti Zakon o strancima, potvrđeno je iz policije.

