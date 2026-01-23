TRAGEDIJA Hrvat (30) poginuo u stravičnoj nesreći u Italiji. Zatrpale su ga tone kukuruza

Vozač kamiona, Hrvat J.K. (30), poginuo je u srijedu u teškoj nesreći na radu u Italiji.

Radio je u tvrtki za preradu i sušenje žitarica u Doveri. Prema prvim izvješćima, poklopila ga je hrpa kukuruza koja se nalazila unutar silosa. Prije toga, udarila su ga stražnja vrata dok je istovarivao, piše Milano Today.

Vjerojatno je riječ o tehničkom kvaru u sustavu otvaranja koji je uzrokovao ispadanje tereta. Nesreća se dogodila oko 14.30 sati.

Regionalna agencija za hitne slučajeve (AREU) poslala je na mjesto događaja tri tima za hitne intervencije, uključujući medicinski automobil, vozilo hitne pomoći i helikopter.

Prevezli su ga helikopterom hitne pomoći u bolnicu Papa Giovanni XXIII u Bergamu, gdje je istog poslijepodneva preminuo. Osim medicinskog osoblja, u seosku kuću stigli su i karabinjeri iz Creme kako bi proveli istragu.