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CESTA ZATVORENA

Tragedija kod Dubrovnika: Motociklist poginuo u sudaru četiri vozila na magistrali

Piše HINA,
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Tragedija kod Dubrovnika: Motociklist poginuo u sudaru četiri vozila na magistrali
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U tijeku je očevid na mjestu prometne nesreće, po završetku kojeg ćemo o utvrđenom izvijestiti javnost, navode iz policije

Motociklist je smrtno stradao u sudaru tri automobila i motocikla u ponedjeljak na Jadranskoj magistrali kod skretanja za dubrovačko naselje Bosanka, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Policija je u priopćenju istaknula da je motociklist od zadobivenih ozljeda ubrzo preminuo na mjestu nesreće.

„U tijeku je očevid na mjestu prometne nesreće, po završetku kojeg ćemo o utvrđenom izvijestiti javnost“, navode iz policije.

Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren te se odvija obilaznim pravcima.

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Iz Grada Dubrovnika obavijestili su da je za vrijeme trajanja očevida za sva vozila iz smjera Dubrovnika prema Župi dubrovačkoj do 12 sati omogućen slobodan prolazak kroz zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre.

Za vrijeme očevida postojeća ograničenja prometovanja zonom privremeno se u potpunosti suspendiraju. To znači da se prolasci kroz zonu neće sankcionirati ni za vozila koja nemaju važeće propusnice, odnosno riješen status za prolazak. Privremenu prometnu trasu regulirat će policijski službenici na terenu, navode iz Grada Dubrovnika.

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