Teška nesreća dogodila se rano ujutro na Jadranskoj magistrali kod vidikovca. Drugi motociklist prevezen je u bolnicu, a promet je tijekom očevida bio zatvoren.
JEDAN U BOLNICI
Tragedija kod Dubrovnika: U sudaru poginuo vozač motocikla
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Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla u četvrtak oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali na predjelu vidikovac kod Dubrovnika, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske. Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu. Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren iz smjera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.
Iz Dubrovnika je zbog prometne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre u smjeru Župe dubrovačke.
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