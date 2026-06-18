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JEDAN U BOLNICI

Tragedija kod Dubrovnika: U sudaru poginuo vozač motocikla

Piše HINA,
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Tragedija kod Dubrovnika: U sudaru poginuo vozač motocikla
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Teška nesreća dogodila se rano ujutro na Jadranskoj magistrali kod vidikovca. Drugi motociklist prevezen je u bolnicu, a promet je tijekom očevida bio zatvoren.

Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla u četvrtak oko 4,45 sati na Jadranskoj magistrali na predjelu vidikovac kod Dubrovnika, izvijestili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske. Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u dubrovačku bolnicu. Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te preusmjeren iz smjera Župe dubrovačke prema Brgatu i Komolcu.

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Iz Dubrovnika je zbog prometne nesreće omogućen slobodan prolaz kroz Zonu posebnog prometnog režima oko povijesne jezgre u smjeru Župe dubrovačke.

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