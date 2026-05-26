PROMETNA NESREĆA
Tragedija kod Ivanca: Kamion udario pješakinju (74), preminula u bolnici
U prometnoj nesreći koja se u utorak dogodila u Bedencu kod Ivanca teško je ozlijeđena 74-godišnja pješakinja koja je od zadobivenih ozljeda preminula u varaždinskoj bolnici, priopćila je policija.
Nesreća se dogodila oko 8 sati na parkiralištu ispred trgovine u Bedencu, gdje je teretno vozilo udarilo pješakinju.
Ozlijeđena žena prevezena je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Varaždin, no naknadno je preminula od zadobivenih ozljeda.
Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.
