Tragedija kod Ivanca: Kamion udario pješakinju (74), preminula u bolnici

U prometnoj nesreći koja se u utorak dogodila u Bedencu kod Ivanca teško je ozlijeđena 74-godišnja pješakinja koja je od zadobivenih ozljeda preminula u varaždinskoj bolnici, priopćila je policija.

Nesreća se dogodila oko 8 sati na parkiralištu ispred trgovine u Bedencu, gdje je teretno vozilo udarilo pješakinju.

Ozlijeđena žena prevezena je vozilom hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu Varaždin, no naknadno je preminula od zadobivenih ozljeda.

Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.