U mjestu Breznica Našička automobil je iz zasad nepoznatih razloga sletio s ceste, jedna osoba je poginula na mjestu, a dvije su prevezene u bolnicu
CESTA JE ZATVORENA
Tragedija kod Našica: Poginula 20-godišnja osoba, dvoje ozlijeđenih u slijetanju vozila
Čitanje članka: < 1 min
Jedna osoba je poginula, a još dvije su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak uvečer dogodila u Breznici Našičkoj, kod Našica, izvijestila je u ponedjeljak osječko-baranjska policija. Prometna nesreća dogodila se oko 19,35 sati kada je, iz zasad neutvrđenih razloga došlo do slijetanja vozila s kolnika. Od zadobivenih ozljeda na mjestu nesreće umrla je jedna osoba, stara 20. godina, a dvije osobe su ozlijeđene i pružena im je liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Našice.
Promet je na tom dijelu ceste zatvoren, a u tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti prometne nesreće, navode u policiji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku