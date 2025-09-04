Tragedija se dogodila tijekom izvođenja šumskih radova...
OČEVID U TIJEKU
Tragedija kod Rešetara: U šumi poginuo muškarac (40)
Čitanje članka: < 1 min
U šumskom predjelu nedaleko od mjesta Rešetari u četvrtak, 4. rujna, oko 10 sati smrtno je stradao 40-godišnji muškarac tijekom izvođenja šumskih radova.
Na mjestu nesreće provodi se očevid kako bi se utvrdile okolnosti tragičnog stradavanja.
