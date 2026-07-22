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TRAGEDIJA KOD SPLITA Putnik umro na trajektu Jadrolinije

Piše Antonela Šaponja,
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TRAGEDIJA KOD SPLITA Putnik umro na trajektu Jadrolinije
Preko: Trajektna linija Zadar - Preko najprometnija morska ruta na Jadranu | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Iz Jadrolinije su potvrdili da je putniku odmah pružena prva pomoć te da ga se pokušalo reanimirati, no unatoč naporima nije mu bilo spasa

Putnik starije životne dobi preminuo je jutros na trajektu „Zadar“, koji je u 7.45 sati trebao isploviti iz Staroga Grada na Hvaru prema Splitu, piše Dalmatinski portal.

Iz Jadrolinije su potvrdili da je putniku odmah pružena prva pomoć te da ga se pokušalo reanimirati, no unatoč naporima nije mu bilo spasa.

Nakon što su nadležne hitne službe završile postupanje, trajekt je nastavio plovidbu prema Splitu.

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