Iz Jadrolinije su potvrdili da je putniku odmah pružena prva pomoć te da ga se pokušalo reanimirati, no unatoč naporima nije mu bilo spasa
TREBAO ISPLOVITI
TRAGEDIJA KOD SPLITA Putnik umro na trajektu Jadrolinije
Čitanje članka: < 1 min
Putnik starije životne dobi preminuo je jutros na trajektu „Zadar“, koji je u 7.45 sati trebao isploviti iz Staroga Grada na Hvaru prema Splitu, piše Dalmatinski portal.
Iz Jadrolinije su potvrdili da je putniku odmah pružena prva pomoć te da ga se pokušalo reanimirati, no unatoč naporima nije mu bilo spasa.
Nakon što su nadležne hitne službe završile postupanje, trajekt je nastavio plovidbu prema Splitu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku