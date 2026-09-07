TRAGEDIJA KOD TROGIRA Vozač kombija izletio s ceste i poginuo

Jedan je vozač smrtno stradao u prometnoj nesreći u mjestu Marina kod Trogira u ponedjeljak nešto prije 1 sat. Stradali vozač bio je sam u kombiju kojim je izletio s ceste, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Na mjestu događaja obavljen je očevid.

O prometnoj nesreći izviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.