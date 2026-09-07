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BIO JE SAM

TRAGEDIJA KOD TROGIRA Vozač kombija izletio s ceste i poginuo

Piše Iva Tomas,
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TRAGEDIJA KOD TROGIRA Vozač kombija izletio s ceste i poginuo
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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O prometnoj nesreći izviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu

Jedan je vozač smrtno stradao u prometnoj nesreći u mjestu Marina kod Trogira u ponedjeljak nešto prije 1 sat. Stradali vozač bio je sam u kombiju kojim je izletio s ceste, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

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Na mjestu događaja obavljen je očevid.

O prometnoj nesreći izviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.

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