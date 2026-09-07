O prometnoj nesreći izviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu
BIO JE SAM
TRAGEDIJA KOD TROGIRA Vozač kombija izletio s ceste i poginuo
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Jedan je vozač smrtno stradao u prometnoj nesreći u mjestu Marina kod Trogira u ponedjeljak nešto prije 1 sat. Stradali vozač bio je sam u kombiju kojim je izletio s ceste, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.
Na mjestu događaja obavljen je očevid.
O prometnoj nesreći izviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.
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