NESRETNI SLUČAJ

Tragedija kod Varaždina! Čovjek se ugušio plinom dok je kipio mošt u podrumu vikendice

Piše HINA,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ističu da se nesretni slučaj dogodio u subotu, 20. rujna oko 11 sati, a na mjesto događaja izašla je mrtvozornica

Uslijed trovanja ugljičnim monoksidom nastalim prilikom vrenja mošta, u podrumu vikendice u Beretincu u Varaždinskoj županiji preminuo je 71-godišnjak, priopćila je policija u ponedjeljak.

Ističu da se nesretni slučaj dogodio u subotu, 20. rujna oko 11 sati, a na mjesto događaja izašla je mrtvozornica. Utvrdila je da se ne radi o nasilnoj smrti već da je smrt nastupila zbog udisanja zraka s niskom koncentracijom kisika, a zbog velikog strujanja ugljičnog monoksida uslijed vrenja mošta.

Nakon dovršenog postupanja, tijelo nesretnog muškarca predano je članovima obitelji radi ukopa.

