Tragedija koja je obilježila Sj. Makedoniju: 67 mrtvih u klubu, korupcija, mito, val uhićenja...

Švicarsku, ali i ostatak Europe šokirao je požar na švicarskom skijalištu Crans Montana u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo najmanje 47 ljudi, a još stotine je ranjeno, od čega su neki teško ozlijeđeni.

Švicarci su najavili pet dana žalosti, a pravi uzrok ove strašne nesreće još se treba utvrditi. Sličan požar u 16. ožujka 2025. obilježio je i Sjevernu Makedoniju.

U kolektivno pamćenje urezala se kobna noć u kojoj je u noćnom klubu 'Pulse' u Kočanima poginulo 63 ljudi, većinom mladih. Tada nije bila riječ samo o nesretnom slučaju već i o posljedicama sistemske korupcije i nemara. Ta tragedija, nažalost, nije bila prva takve vrste. Samo tri i pol godine ranije, vatra u modularnoj bolnici u Tetovu odnijela je 14 života, ispisavši jezivo predskazanje onoga što slijedi kada se sigurnosni standardi i ljudski životi sustavno zanemaruju.

Kobna noć u klubu 'Pulse'

Te subotnje večeri u klubu "Pulse" vladala je euforija. Oko 650 mladih okupilo se na koncertu popularnog hip-hop dvojca DNK. Prostor, nekadašnje skladište tepiha preuređeno u noćni klub, bio je ispunjen do posljednjeg mjesta, dvostruko više od dopuštenog kapaciteta. Oko 2:30 ujutro, tijekom nastupa, aktivirana je scenska pirotehnika. Iskre s prskalica zahvatile su strop obložen lako zapaljivom akustičnom pjenom. U nekoliko sekundi, plamen se proširio, a gusti, otrovni dim ispunio je prostoriju.

Nastao je potpuni kaos. Stotine ljudi u panici su jurnule prema jedinom izlazu, jer su druga vrata bila zaključana i blokirana. Mnogi su pregaženi u stampedu. Snimke iz kluba prikazuju glazbenike koji pozivaju publiku da što brže pobjegne, no za mnoge je već bilo prekasno.

Foto: Boris Grdanoski

​- Sestra mi je umrla - kroz suze je ispričala 22-godišnja Marija Taseva, koja je u stampedu pala i bila ozlijeđena dok su ljudi trčali preko nje.

Potresno svjedočanstvo oca Dragog Stojanova, koji je izgubio 21-godišnjeg sina Tomčea, obišlo je svijet.

​- On mi je bio jedino dijete. Meni život više ne treba... Uništeno je 150 obitelji. Djeca su izgorjela do neprepoznatljivosti. Unutra su samo leševi, leševi.

Bilanca užasa i međunarodna solidarnost

Tragedija je odnijela 63 života, uključujući gotovo cijeli bend DNK, a ozlijeđeno je gotovo 200 osoba. Lokalne bolnice u Kočanima i Štipu bile su potpuno nespremne za toliki broj teško ozlijeđenih. Nije bilo dovoljno vozila hitne pomoći ni kreveta, pa su neki od unesrećenih ležali na ulici dok su im građani pokušavali pomoći.

Foto: Visar Kryeziu

Zbog težine ozljeda, uglavnom teških opeklina i trovanja dimom, aktiviran je Mehanizam civilne zaštite Europske unije. Uslijedila je masovna međunarodna operacija zračnog prijevoza pacijenata. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnice diljem Europe – u Srbiju, Bugarsku, Grčku, Hrvatsku, Tursku, Austriju, Litvu i druge zemlje, u pokušaju da im se spasi život.

Istraga otkrila duboku korupciju

Istraga koja je uslijedila otkrila je šokantnu sliku nemara i korupcije. Klub "Pulse" radio je godinama bez valjane dozvole. Dokumentacija je bila krivotvorena, a objekt nije zadovoljavao ni minimalne sigurnosne standarde: nije imao prskalice, protupožarni alarm, a na raspolaganju je bio samo jedan aparat za gašenje požara. Zadnji izlaz bio je zaključan, a prozori u toaletima imali su rešetke.

Pokrenut je val uhićenja koji je obuhvatio vlasnika kluba i njegovu obitelj, bivše gradonačelnike Kočana, bivše ministre gospodarstva, policijske službenike i brojne državne inspektore. Optuženi su za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, primanje mita i zlouporabu položaja. Pokazalo se da je tragedija bila izravna posljedica sustava u kojem se za novac moglo zaobići svaki zakon i propis.

Foto: STR-1234

Sjena Tetova kao upozorenje

Požar u Kočanima bolno je podsjetio na tragediju iz rujna 2021., kada je u modularnoj COVID bolnici u Tetovu izgorjelo 14 ljudi. I tada je uzrok bio banalan – kratki spoj na produžnom kabelu – ali posljedice su bile katastrofalne zbog korištenja jeftinih i lako zapaljivih materijala u gradnji. I tada se govorilo o propustima i odgovornosti, no konkretnih posljedica za najviše dužnosnike nije bilo.

Obje tragedije, s ukupno 77 žrtava, postale su simbolom nefunkcionalne države i duboko ukorijenjene korupcije. Diljem Sjeverne Makedonije organizirani su masovni prosvjedi na kojima su obitelji žrtava i građani tražili pravdu i odgovornost. Uzvik "Pravda za Kočane" postao je poklič borbe protiv sustava koji je dopustio da se takav užas dogodi. Suđenja su u tijeku, no za obitelji žrtava i cijelu naciju, rane ostaju duboke, a pitanje hoće li itko od najodgovornijih ikada odgovarati i dalje visi u zraku.

