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NA MJESTU PREMINUO

Tragedija kraj Gospića: Autom udario rasvjetni stup i poginuo

Piše Ivan Hruškovec,
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Tragedija kraj Gospića: Autom udario rasvjetni stup i poginuo
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Iz za sada neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio je nadzor nad upravljačem i sletio s kolnika, nakon čega je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim u rasvjetni stup.

Vozač (33) automobila poginuo je u ponedjeljak ujutro u teškoj nesreći u Podoštri, kraj Gospića, izvijestila je PU ličko-senjska. Do nesreće je došlo oko 9.30 sati. Vozač automobila karlovačkih tablica kretao se iz smjera Novosela Trnovačkog u smjeru Gospića za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita.

Tu je iz za sada neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio nadzor nad upravljačem i sletio s kolnika, nakon čega je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim u rasvjetni stup.

Uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu događaja smrtno je stradao 33-godišnji vozač.
 

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Komentari 4
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