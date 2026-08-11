Iz za sada neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio je nadzor nad upravljačem i sletio s kolnika, nakon čega je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim u rasvjetni stup.
NA MJESTU PREMINUO
Tragedija kraj Gospića: Autom udario rasvjetni stup i poginuo
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Vozač (33) automobila poginuo je u ponedjeljak ujutro u teškoj nesreći u Podoštri, kraj Gospića, izvijestila je PU ličko-senjska. Do nesreće je došlo oko 9.30 sati. Vozač automobila karlovačkih tablica kretao se iz smjera Novosela Trnovačkog u smjeru Gospića za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane polaganja vozačkog ispita.
Tu je iz za sada neutvrđenih razloga u lijevom zavoju izgubio nadzor nad upravljačem i sletio s kolnika, nakon čega je udario u rub betonskog prijelaza, a zatim u rasvjetni stup.
Uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu događaja smrtno je stradao 33-godišnji vozač.
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