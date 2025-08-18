Tragedija kraj Imotskog: Žena poginula u naletu automobila

U prometnoj nesreći u Runovićima kod Imotskog u ponedjeljak je poginula pješakinja koju je udarilo osobno vozilo, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima.

Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva.