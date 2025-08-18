Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima.
NESREĆA U RUNOVIĆIMA
Tragedija kraj Imotskog: Žena poginula u naletu automobila
U prometnoj nesreći u Runovićima kod Imotskog u ponedjeljak je poginula pješakinja koju je udarilo osobno vozilo, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.
Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima.
Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva.
