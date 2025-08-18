Obavijesti

News

Komentari 0
NESREĆA U RUNOVIĆIMA

Tragedija kraj Imotskog: Žena poginula u naletu automobila

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija kraj Imotskog: Žena poginula u naletu automobila
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima.

 U prometnoj nesreći u Runovićima kod Imotskog u ponedjeljak je poginula pješakinja koju je udarilo osobno vozilo, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

Kako se navodi u policijskom izvješću, prometna nesreća dogodila se oko 19 sati na Županijskoj cesti u Runovićima.

Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica općinskog državnog odvjetništva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Bild: Trump prekinuo sastanak s EU liderima, išao nazvati Putina
IZ MINUTE U MINUTU

Bild: Trump prekinuo sastanak s EU liderima, išao nazvati Putina

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Washington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine s američkim i europskim kolegama prisiliti Rusiju na mir
Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama
NA OKRETIŠTU

Strava u Kozari Boku: ZET-ovog vozača izboli nožem?! Policija je autobus ogradila trakama

Iz ZET-a su nam potvrdili kako je njihov zaposlenik jutros napadnut te prevezen u bolnicu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025