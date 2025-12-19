Tragedija kraj Našica: Muškarac (44) poginuo u požaru kuće

U požaru koji je izbio u obiteljskoj kući u Markovcu Našičkom u srijedu navečer smrtno je stradao 44-godišnji muškarac.

Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice dojavu o požaru zaprimilo je 18. prosinca u 22.42 sata. Na teren su odmah izašli vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice koji su ugasili vatru te iz kuće izvukli 44-godišnjaka u besvjesnom stanju.

Na mjesto događaja stigao je i tim Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, no muškarac je unatoč pruženoj pomoći ubrzo preminuo.

U trenutku izbijanja požara u kući se nalazio i 42-godišnjak, koji nije ozlijeđen.

Očevid je u tijeku, a tijelo preminulog muškarca po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti i okolnosti požara.