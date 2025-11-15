Obavijesti

STRAVIČNA FRONTALKA

Tragedija kraj Rijeke: Poginuo vozač (66). Zabio se u kamion

Piše Iva Tomas,
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Zbog obavljanja očevida, dionica županijske ceste ŽC 5205 bila je zatvorena za promet od 19.35 do 23.30 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima

Vozač (66) smrtno je stradao u prometnoj nesreći u petak oko 19.35 sati na području Kukuljanova kraj Rijeke. Prešao je u suprotnu traku i udario u tegljač bjelovarskih tablica s prikolicom, kojeg je vozio muškarac (38), piše primorsko-goranska policija.

Od siline udarca auto 66-godišnjaka je odbačen, a vozač teretnjaka zaustavio se na zelenoj površini kraj ceste. Vozač auta poginuo je na mjestu događaja.

Tijelo su prevezli na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci, gdje će provesti obdukciju.

Zbog obavljanja očevida, dionica županijske ceste ŽC 5205 bila je zatvorena za promet od 19.35 do 23.30 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.
 

Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja.

