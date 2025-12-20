Obavijesti

SUDAR GONDOLA

Tragedija na Crnoj Gori: Turist poginuo u nesreći na žičari, drugi u bolnici teško ozlijeđen

Foto: Screenhoot/Youtube

Gondola je, prema prvim informacijama, proklizala i udarila u drugu. Stradali su strani državljani

Jedan strani turist poginuo je a drugi teško ozlijeđen u subotu u nesreći na žičari u crnogorskom skijalištu na planini Durmitoru, prenijeli su lokalni mediji.

Vjeruje se da je do incidenta došlo kada je jedna gondola proklizala i udarila u drugu ispred sebe.

Podgorički radio Antena M objavio je, pozivajući se na izvore bliske istrazi, da je jedna osoba pala iz gondole na tlo i poginula, a druga je ostala zaglavljena u svojoj gondoli.

STRAVA NA DURMITORU Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih
Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih

Radio navodi da se radi o njemačkim državljanima.

Skijalište Savin kuk nalazi se na sjeveru Crne Gore na planini Durmitor i jedno je od najpoznatijih zimskih skijališta u zemlji.

Dio je Nacionalnog parka Durmitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a i tijekom zimske sezone privlači velik broj domaćih i stranih turista.

