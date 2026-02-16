Obavijesti

News


NESREĆA U VELOJ LUCI

Tragedija na Korčuli: U teškoj prometnoj poginuo muškarac

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija na Korčuli: U teškoj prometnoj poginuo muškarac
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Smrtno je stradao 37-godišnji muškarac s Korčule...

Admiral

U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 16,15 sati na kolniku DC-118 u Veloj Luci smrtno je stradao 37-godišnji vozač osobnog vozila. Do prometne nesreće je došlo kada je 37-godišnjak, krećući se osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka iz pravca Vela Luke prema Blatu, zbog brzine neprilagođene osobinama i stanju ceste, izgubio nadzor nad vozilom i u nekontroliranom kretanju udario u stup javne rasvjete da bi se vozilo inercijom zarotiralo oko stupa javne rasvjete gdje se i zaustavilo, objavili su iz Policijske upravo dubrovačko-neretvanske.

Uslijed udara vozač je zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je prevezen u prostorije HMP Blato, gdje je od težine zadobivenih ozljeda, nažalost, preminuo.

Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti. Očevidom je utvrđeno kako vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Za vrijeme trajanja policijskog očevida, promet na ovom dijelu državne ceste bo je u potpunosti zaustavljen.

