TRAGEDIJA NA KRKU Vozač mopeda poginuo u Baški

Vozač mopeda poginuo je u prometnoj nesreći koja se u nedjelju poslijepodne dogodila u Baški na Krku. Prema informacijama primorsko-goranske policije, nesreća se dogodila oko 15.40 sati u Ulici Stjepana Radića.

U prometnoj nesreći sudjelovao je vozač mopeda, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Na mjesto nesreće izašle su nadležne službe, a policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.