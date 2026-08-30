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TRAGEDIJA NA KRKU Vozač mopeda poginuo u Baški

Piše Ivan Jukić,
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TRAGEDIJA NA KRKU Vozač mopeda poginuo u Baški
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Vozač mopeda smrtno je stradao u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju poslijepodne u Baški, a policija provodi očevid kako bi utvrdila uzrok tragedije

Vozač mopeda poginuo je u prometnoj nesreći koja se u nedjelju poslijepodne dogodila u Baški na Krku. Prema informacijama primorsko-goranske policije, nesreća se dogodila oko 15.40 sati u Ulici Stjepana Radića.

U prometnoj nesreći sudjelovao je vozač mopeda, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

Na mjesto nesreće izašle su nadležne službe, a policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti i uzrok nesreće.

Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.

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