Tragedija na Madeiri: Ugledni hrvatski profesor otišao na planinarenje, pronađen mrtav

Pronađeno je tijelo hrvatskog državljanina za kojim se tragalo na području Ribeiro Frio na portugalskom otoku Madeiri. Radilo se o muškarcu starom oko 75 godina koji se tijekom planinarenja odvojio od svoje skupine dok su se kretali označenom stazom Vereda dos Balcões.

Foto: Facebook

Tiago Miranda, glasnogovornik Regionalnog zapovjedništva, rekao je kako su policajci pronašli Hrvata u blizini kanala za navodnjavanje. On je s grupom od oko 50 ljudi obilazio stazu, a članovi skupine primijetili su njegov nestanak tek pri povratku s vidikovca. O svemu su oko podneva obavijestili nadležne službe, piše Madeira island news.

Ugledni profesor, aktivan član društva

Hrvatski planinarski savez potvrdio je kako je preminuli ugledni profesor dr. sc. Hrvoje Gold, pročelnik Komisije za planinarske putove i predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Vihor. Gold je rođen 1951. godine u Zagrebu, gdje je završio Elektrotehnički fakultet, diplomirao 1974., magistrirao 1979., a doktorirao 1994. na Fakultetu prometnih znanosti. Tijekom karijere bavio se inteligentnim transportnim sustavima, logistikom i upravljanjem prometom, kao i razminiranjem, te je autor više stručnih knjiga. Od 2014. do 2018. obnašao je dužnost dekana Fakulteta prometnih znanosti.

Uz akademsku karijeru, snažno je pridonio razvoju planinarstva, primjenjujući suvremene tehnologije poput baza podataka, virtualne stvarnosti i umjetne inteligencije. Kao instruktor markacista vodio je brojne edukacije te sudjelovao u uređenju planinarskih staza diljem Hrvatske. Bio je i član Ekspertne skupine Europskog planinarskog saveza za planinarske putove te je sudjelovao na međunarodnim konferencijama u Parizu 2024. i Macugnagi 2025.