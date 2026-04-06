Tragedija na Žitnjaku: U požaru kuće poginuo je jedan čovjek

Zagrebačka policija izvijestila je o požaru u zagrebačkom naselju Žitnjak u kojemu je, nažalost, na Uskrs nešto prije ponoći poginula jedna osoba. Kako su priopćili, jucer 5. travnja oko 23.40 sati u Žitnjaku, izbio je požar zidane kuće u izgradnji pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Požar su ugasili vatrogasci te slijedi očevid.

Više detalja o uzroku požara i okolnosti stradavanja bit će poznata nakon policijskog očevida.

Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o manjoj kući u Kuševačkoj ulici zarasloj u grmlje. Požar su ugasili vatrogasci, a tijekom gašenja, nažalost, pronašli su smrtno stradalu osobu.