Požar u manjoj kući zarasloj u grmlje izbio je oko 23.40 sati. Ugasili su ga vatrogasci, a tijekom gašenja pronašli su osobu koja je smrtno stradala. Više detalja znat će se nakon očevida
TUGA NA USKRS U ZAGERBU
Tragedija na Žitnjaku: U požaru kuće poginuo je jedan čovjek
Zagrebačka policija izvijestila je o požaru u zagrebačkom naselju Žitnjak u kojemu je, nažalost, na Uskrs nešto prije ponoći poginula jedna osoba. Kako su priopćili, jucer 5. travnja oko 23.40 sati u Žitnjaku, izbio je požar zidane kuće u izgradnji pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Požar su ugasili vatrogasci te slijedi očevid.
Više detalja o uzroku požara i okolnosti stradavanja bit će poznata nakon policijskog očevida.
Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o manjoj kući u Kuševačkoj ulici zarasloj u grmlje. Požar su ugasili vatrogasci, a tijekom gašenja, nažalost, pronašli su smrtno stradalu osobu.
