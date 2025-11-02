Tragedija prijeških lavandijera: Olujno more uzelo je 16 života i zavilo Preko na Ugljanu u crno

Bio je to dan kao i svaki drugi, Dušni dan, 2. studenog 1891. godine. No, za mjesto Preko na otoku Ugljanu, to jutro u sedam sati postalo je sinonim za jednu od najcrnjih stranica u njegovoj povijesti. Šesnaest žena, nečijih majki, supruga, kćeri i unuka, tragično je izgubilo život u moru, tek osamdesetak metara od obale, kod otočića Galevca. Prošlo je više od 130 godina, no sjećanje na priješke lavandijere ne blijedi. Njihova priča nije samo svjedočanstvo o tragediji, već i o teškom životu, žrtvi i snazi dalmatinske žene.

Život satkan od teškog rada

U 19. i početkom 20. stoljeća, dok su muškarci plovili morima, mnoge žene iz Preka prehranjivale su svoje obitelji teškim fizičkim radom, pranjem rublja za zadarsku gospodu. Te vrijedne žene, poznate kao lavandijere, bile su cijenjene zbog svoje pedantnosti i vještine. Njihov radni tjedan imao je strogi ritam. Ponedjeljkom bi se tradicionalnim brodovima na jedra ili vesla uputile u Zadar kako bi pokupile prljavo rublje, a subotom bi vraćale čistu i uštirkanu odjeću.

Foto: Narodni muzej Zadar

Proces pranja bio je mukotrpan. Roba se prvo prala u drvenim posudama, takozvanim maštilima, uz pomoć lušije, otopine pepela i vruće vode, te domaćeg sapuna. Nakon toga, lavandijere bi rublje nosile do izvora slatke vode na obali, vrulje, kako bi ga isprale. Na mjestu gdje su godinama obavljale taj posao danas stoji spomenik koji svjedoči o njihovom trudu.

Kobno jutro kod Galevca

Tog 2. studenog 1891., mali brod prevozio je 31 putnika iz Preka za Zadar - sedam muškaraca i 24 žene. Orkansko jugo dizalo je velike valove, no putovati se moralo. Nedaleko od otočića Galevca, lokalno znanog kao Školjić, silovit udar vjetra nagnuo je brod, koji se potom prevrnuo i potonuo na dubinu od samo tri metra.

Foto: Narodni muzej Zadar

Tragediju je zapečatila okrutna ironija sudbine. Kako bi zaštitile čisto rublje i sebe od nevremena, žene su se sklonile u unutrašnjost broda. Teški drveni poklopac, koji ih je trebao čuvati, postao je njihova smrtonosna zamka. Kada se brod prevrnuo, ostale su zarobljene bez mogućnosti bijega. Šesnaest ih je izgubilo život. Najstarija je imala 75, a najmlađa samo 14 godina. Među stradalima bile su i dvije trudnice. Za mjesto Preko bio je to strašan udarac, a gotovo da nije bilo obitelji koju tragedija nije izravno pogodila.

Foto: Narodni muzej Zadar

Imena stradalih lavandijera zauvijek su upisana u povijest Preka: Matija Babin, Jakova Dorkin, Ivana Dorkin, Luce Dorkin, Tomica Dorkin, Tonina Dorkin, Bara Jurin, Gašpa Jurin, Ivana Lovrić, Šimica Lovrić, Matija Markulin, Matija Martinov, Stoša Mašina, Tomica Matacin, Gašpa Matacin i Kate Mazić.

Sjećanje koje traje

Na mjestu nekadašnje praonice na otvorenom, kipar Anselmo Dorkin podigao je spomenik "Naša mati" – skulpturu žene u bijelom kamenu, pognute nad poslom, kao vječni podsjetnik na žrtvu šesnaest nesretnih žena.

Foto: Narodni muzej Zadar

Prigodom 130. obljetnice, u more je pušteno 130 papirnatih lampiona, a priča je oživljena i kroz slikovnicu "Bijele ribice lavandijerice" zadarske umjetnice Manuele Vladić-Maštruko. U njenoj dirljivoj interpretaciji, utopljenice ne završavaju svoj život u moru, već postaju morske vile, zaštitnice mora i svoga mjesta.

Foto: Privatni arhiv

- Ja sam kroz moje 'nevistvovanje' jako zavoljela taj otok. Na Školjić sam išla s majkom na izlet, i posebno me se dojmila ta priča o priješkim lavandijerama. Mislim da je dugo živjela u meni i tražila način i vrijeme kada i na koji način će se ispričati. Puno sam istraživala tu temu i u to vrijeme jako sam se iznenadila kako malo ljudi zna za tu priču. Uoči 130. obljetnice izašla je knjiga "Bijele ribice lavandijerice" koju sam napisala i sama ilustrirala, priča je vjerna činjenicama, protkana maštom i s bajkovitim epilogom. Utopljenice tako ne završavaju svoj život u moru već postaju bijele ribice, neka vrsti morskih vila vidarica. Našavši novu opstojnost u moru, one postaju zaštitnice morskoga svijeta, mora, mjesta Preka i otočića Galevca - ispričala je ranije za 24sata Vladić Maštruko.