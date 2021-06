Biciklist Vinko Dizdar, 68-godišnji odvjetnik iz Novske, te 24-godišnji motociklist Matija Podhraški iz Zagreba žrtve su strašnog nedjeljnog sudara na Zagrebačkoj aveniji.

Policijska istraga utvrdit će tko je od njih pogriješio i prošao kroz crveno svjetlo na semaforu. Budući da je motocikl nađen 150 metara od Matijina tijela, pretpostavka je da je vozio prebrzo, no policija uz pomoć svjedoka pokušava utvrditi je li biciklist prelazio cestu dok je bilo crveno ili je kroz crveno projurio motociklist.

- Vinko je živio u Zagrebu i svaki je dan putovao 120 kilometara u Novsku na svoje radno mjesto. Bio je iznimno pažljiv vozač, strogo se držao ograničenja. Čak su mu neki zamjerili da presporo vozi automobil - rekla nam je Dizdarova dobra poznanica iz Novske.

Osim odvjetničkog posla, kojim se počeo baviti 1998. godine, a prije toga bio je sudac, Vinko Dizdar bio je strastveni sportaš. Nekoć je bio kuglač u Novskoj, potom i poznati nogometni sudac te predsjednik tamošnjega kuglačkoga kluba Slavonija.

Pred njegovim uredom u ponedjeljak su gorjeli lampioni. Na vratima je bila obavijest da ne rade zbog smrtnog slučaja. Kako smo doznali od prijatelja, Vinko Dizdar živio je u Zagrebu s drugom suprugom, prva je preminula prije desetak godina. Iz prvog braka imao je dvoje djece, sina i kćer, a iz drugog braka sina, koji je trenutačno student. Obitelj je i prijavila policiji njegov nestanak u nedjelju. Krenuo je biciklom do Jarunskog jezera, no satima se nakon toga nije javljao na mobitel. Obitelj se zbog toga obratila policiji i tako je razriješen slučaj, saznalo se tko je nepoznata osoba bez dokumenata koja je poginula u sudaru s motociklistom u nedjelju ujutro.

Poginuo najmlađi brat Podhraški

Lampioni su gorjeli u nedjelju navečer i kraj mjesta sudara na križanju Ulice Hrvatskoga sokola i Zagrebačke avenije. Obitelj i prijatelji Matije Podhraškog (24) u suzama su ispraćali poginulog motociklista. Matija je na motoru jurio Zagrebačkom iz smjera istoka te je na pješačkom prijelazu naletio na biciklista Vinka. Udario ga je i 50 metara dalje zabio se u stražnji dio automobila, pao s motora i poginuo na mjestu. Motor je pronađen 150 metara dalje od mjesta sudara.

Matijina braća su plakala, otac je u očaju grlio kacigu preminulog sina. Okupili su se i prijatelji motociklisti. Na svoj način, bakljama i turirajući, oprostili su se od žrtava strašnog nedjeljnog sudara.

- Ne mogu nikoga kriviti. Krivim samo sebe što ga nisam nazvao da mu oduzmem nekoliko sekundi da se to ne dogodi - rekao nam je Igor Podhraški, stariji brat poginulog motorista.

“Ljudi, hvala vam od srca. Jbg, teško je. Al najteže je doći prvi i sjedit. Ne moći pomoći i gledati i imati ružičaste naočale kako će sve biti ok. Ali nažalost nije tako. Tu smo kako smo. On će uvijek biti u mom srcu. Uvijek tu će bit. (...) Koliko puta mi je rekao, alo braco, star si dosta. radi djecu, a ne aute, motore. Al ne, braco glup. I nažalost zbog toga nije moj brat vidio djecu, svoje nećake. Da. Žao mi je iskreno, nikad si neću oprostit. Ali samo ću reći - hvala ljudi što ste uz mene i moju obitelj”, napisao je u oproštaju na Facebooku Igor Podhraški, jedan od Matijina dva brata.

Obitelj je bila sretna i u očekivanju prinove, srednji brat za tjedan dana će dobiti sina, a Matijina smrt ih je šokirala.

Tko je kriv za nesreću?

Posebno su ih pogodili komentari o divljanju motorom. Kažu kako Matija nije bio takav, a istu su nam priču potvrdili i susjedi te prijatelji.

Istraga će, međutim, vjerojatno utvrditi da je kobnog dana ipak vozio prebrzo jer, kao što rekosmo, motor je završio 150 metara dalje od mjesta udara u biciklista, a Matijino tijelo bilo je 50 metara dalje, blizu mjesta na kojem je udario u stražnji kraj automobila.

Biciklist Vinko Dizdar kretao se biciklističkim trakom i prelazio je zebru, no ne zna se još je li mu na semaforu bilo zeleno.

- Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, bicikli trebaju voziti po obilježenim biciklističkim prijelazima preko kolnika, oni su zato i označeni. Štoviše, jasno je definirano da bicikli na tim prijelazima imaju prednost u odnosu na vozila koja voze po kolniku i koja im sijeku put (prilikom skretanja iz istog pravca ili iz sporedne ulice) - pojašnjava Tena Šarić Rukavina iz Sindikata biciklista.

Poseban je problem, kaže Šarić Rukavina, izuzetno loše izvedena biciklistička infrastruktura u Zagrebu.

- Bivša vlast znala je isticati kako su napravili puno kilometara staza, no to ne znači da su one kvalitetno izvedene, većina uopće nije u skladu s pravilnikom. Zapravo, zbog nepropisne infrastrukture biciklisti su često primorani kršiti neka pravila kako bi spasili život - rekla je Tena Šarić Rukavina.

Biciklist

Vinko Dizdar dolazi biciklističkom stazom iz Ulice Hrvatskog sokola. Nije još utvrđeno je li mu bilo zeleno...

Sudar!

Prije nego što je biciklist Vinko uspio prijeći zebru, na njega u punoj brzini nalijeće motociklist Matija

Užasan prizor

Bicikl je odletio 30 metara od zebre i biciklist, odvjetnik Vinko Dizdar, na mjestu je poginuo od siline udara.

Kobni pad

Nakon što je zakvačio biciklista, Matija se 50 metara dalje zabija u stražnji dio automobila (6). Pada s motora i pogiba na mjestu...

Tragedija

Policijska će istraga utvrditi tko je kriv. Matijin motocikl nađen je 150 metara od zebre na kojoj je udario bicikl.