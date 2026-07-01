Tragedija u Belgiji: Više mrtvih u požaru zgrade u Antwerpenu

Nekoliko je osoba poginulo, a više je ozlijeđenih u velikom požaru koji je u srijedu ujutro zahvatio deseterokatnicu u četvrti Linkeroever u belgijskom gradu Antwerpenu. Informaciju je potvrdila lokalna policija, koja zasad ne želi iznositi točan broj žrtava dok je potraga za eventualnim drugim stradalima još u tijeku. Evakuacija cijele zgrade, u kojoj živi više od 200 stanara, još traje.

Borba s vatrenom stihijom

Meerdere doden bij grote brand in appartementsgebouw in Antwerpen https://t.co/9J2PZFl3nS — De Telegraaf (@telegraaf) July 1, 2026

Požar je izbio nešto prije 10 sati ujutro, a vjeruje se da je krenuo s osmog kata. Gusti crni dim sukljao je iz zgrade i bio je vidljiv iz velike udaljenosti. Na dramatičnim snimkama s mjesta događaja vidi se muškarac kako se s balkona svoga stana penje kroz prozor susjeda kako bi pobjegao od dima. Vatrogasci su se na terenu suočili s iznimno teškim uvjetima zbog jačine i razmjera požara.

Marie De Clercq iz vatrogasne službe opisala je situaciju kao vrlo zahtjevnu.

​- Ovo je vrlo složen požar s lošom vidljivošću i gustim dimom unutar zgrade. To otežava gašenje. Timovi također provjeravaju cijelu zgradu kako bi vidjeli ima li još ljudi unutra i mogu li se sigurno izvući. To bi moglo još potrajati.

Velika akcija spašavanja

Hitne službe pokrenule su opsežnu operaciju spašavanja i gašenja požara. U pomoć su pozvane i vatrogasne postrojbe iz susjednih zona Waasland i Rand, a na terenu je i specijalizirana postrojba s dronovima koja pomaže u pregledu zgrade. Stanar Geert Dewulf ispričao je za belgijsku javnu televiziju kako ga je gusti dim spriječio da napusti svoj stan.

​- Zabarikadirali smo se u našem stanu i čekali na balkonu. Vatrogasci su nas došli spasiti s balkona desetak minuta kasnije svojom ljestvama.

Vlasti su izdale upozorenje putem sustava BE-Alert, pozivajući stanovnike u okolici da drže zatvorene prozore i vrata te po potrebi isključe ventilacijske sustave zbog velike količine dima. Građane su također zamolili da izbjegavaju područje kako bi hitnim službama omogućili neometan rad. Uzrok požara još uvijek nije poznat, a istraga će započeti nakon što vatra bude u potpunosti pod kontrolom.

*uz korištenje AI-ja