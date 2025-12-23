Na mjesto nesreće stigli policajci koji će očevidom utvrditi okolnosti ove nesreće. Policija je o događaju izvijestila nadležno Županijsko državno odvjetništvo.
NOVA SMRT NA CESTAMA
Tragedija u Benkovcu: U nesreći poginuo 72-godišnji vozač...
Čitanje članka: < 1 min
U utorak, 23. prosinca, u Benkovcu je u prometnoj nesreći smrtno stradao 72-godišnji muškarac...
- Oko 8:30 na državnoj cesti DC-27 u Benkovcu u Karinskoj ulici u prometu je smrtno stradao 72-godišnji vozač automobila - navode iz policije.
Zbog nesreće je u 8:55 navedena dionica državne ceste zatvorena je za sav promet.
