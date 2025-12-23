Obavijesti

NOVA SMRT NA CESTAMA

Tragedija u Benkovcu: U nesreći poginuo 72-godišnji vozač...

Tragedija u Benkovcu: U nesreći poginuo 72-godišnji vozač...
Na mjesto nesreće stigli policajci koji će očevidom utvrditi okolnosti ove nesreće. Policija je o događaju izvijestila nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

U utorak, 23. prosinca, u Benkovcu je u prometnoj nesreći smrtno stradao 72-godišnji muškarac...

- Oko 8:30 na državnoj cesti DC-27 u Benkovcu u Karinskoj ulici u prometu je smrtno stradao 72-godišnji vozač automobila - navode iz policije.

Zbog nesreće je u 8:55  navedena dionica državne ceste zatvorena je za sav promet.

