Tragedija u Benkovcu: U nesreći poginuo 72-godišnji vozač...

U utorak, 23. prosinca, u Benkovcu je u prometnoj nesreći smrtno stradao 72-godišnji muškarac...

- Oko 8:30 na državnoj cesti DC-27 u Benkovcu u Karinskoj ulici u prometu je smrtno stradao 72-godišnji vozač automobila - navode iz policije.

Na mjesto nesreće stigli policajci koji će očevidom utvrditi okolnosti ove nesreće. Policija je o događaju izvijestila nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

Zbog nesreće je u 8:55 navedena dionica državne ceste zatvorena je za sav promet.