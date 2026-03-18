Obavijesti

News

POZLILO MU NA OBUCI

Tragedija u Čapljini: Policajci se opraštaju od mladog kolege koji je iznenada preminuo

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Čapljini: Policajci se opraštaju od mladog kolege koji je iznenada preminuo
1
Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Liječnici u dubrovačkoj bolnici borili su se za njegov život šest dana, no David Perić je jutros podlegao posljedicama zdravstvenih komplikacija, priopćila je PU dubrovačko-neretvanska.

Polaznik Policijske akademije iz Čapljine David Perić (26), preminuo je nakon što mu je 12. ožujka pozlilo na terenskoj obuci u Kuparima. Unatoč naporima liječnika u Općoj bolnici Dubrovnik, preminuo je šest dana kasnije, u srijedu, 18. ožujka 2026. godine.

Foto: PU dubrovačko-neretvanska

Liječnici u dubrovačkoj bolnici borili su se za njegov život šest dana, no Perić je jutros podlegao posljedicama zdravstvenih komplikacija, priopćila je PU dubrovačko-neretvanska.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske akademije navode kako je Perić bio pripadnik Odjela 26. Nastavno osoblje i kolege opisuju ga kao uzornog polaznika koji je pokazivao izniman interes za policijski poziv. Tijekom školovanja isticao se susretljivošću prema kolegama kojima je redovito pomagao u savladavanju nastavnog gradiva.

Uprava policije i kolektiv Policijske akademije izrazili su sućut obitelji preminulog mladića, naglasivši kako njegov prerani odlazak ostavlja velik gubitak za cijelu generaciju budućih policijskih službenika.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026