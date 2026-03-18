Tragedija u Čapljini: Policajci se opraštaju od mladog kolege koji je iznenada preminuo

Polaznik Policijske akademije iz Čapljine David Perić (26), preminuo je nakon što mu je 12. ožujka pozlilo na terenskoj obuci u Kuparima. Unatoč naporima liječnika u Općoj bolnici Dubrovnik, preminuo je šest dana kasnije, u srijedu, 18. ožujka 2026. godine.





Liječnici u dubrovačkoj bolnici borili su se za njegov život šest dana, no Perić je jutros podlegao posljedicama zdravstvenih komplikacija, priopćila je PU dubrovačko-neretvanska.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i Policijske akademije navode kako je Perić bio pripadnik Odjela 26. Nastavno osoblje i kolege opisuju ga kao uzornog polaznika koji je pokazivao izniman interes za policijski poziv. Tijekom školovanja isticao se susretljivošću prema kolegama kojima je redovito pomagao u savladavanju nastavnog gradiva.

Uprava policije i kolektiv Policijske akademije izrazili su sućut obitelji preminulog mladića, naglasivši kako njegov prerani odlazak ostavlja velik gubitak za cijelu generaciju budućih policijskih službenika.