Na terenu je policija, a promet je obustavljen na toj dionici i preusmjeren je kroz Dubravu...
OČEVID U TIJEKU
Tragedija u Hercegovini: U naletu auta poginula pješakinja
Čitanje članka: < 1 min
Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći u mjestu Knešpolje kraj Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak oko 20:30 sati. Kako doznaje portal Jabuka.tv, stradala je starija ženska osoba, pješakinja, a udario ju je automobil.
Očevid je u tijeku, a po dovršetku MUP ŽZH znat će sve okolnosti nesreće.
Na terenu je širokobriješka policija. Također, promet je obustavljen na toj dionici i preusmjeren je kroz Dubravu i druge alternativne pravce.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku