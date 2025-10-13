Tragedija u Hercegovini: U naletu auta poginula pješakinja

Jedna je osoba poginula u prometnoj nesreći u mjestu Knešpolje kraj Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak oko 20:30 sati. Kako doznaje portal Jabuka.tv, stradala je starija ženska osoba, pješakinja, a udario ju je automobil.

Foto: Jabuka.tv

Očevid je u tijeku, a po dovršetku MUP ŽZH znat će sve okolnosti nesreće.

Foto: vrisak.info

Na terenu je širokobriješka policija. Također, promet je obustavljen na toj dionici i preusmjeren je kroz Dubravu i druge alternativne pravce.