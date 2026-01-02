Tragedija kod Drniša: Muškarac poginuo u prometnoj nesreći

Policija je priopćila da je u prometnoj nesreći u blizini mjesta Moseć oko 11:30 sati poginuo muškarac.

- U nesreći je sudjelovalo jedno vozilo, a na teren su odmah po dojavi upućene sve žurne službe -izvijestila je PU šibensko-kninska.

Očevid je u tijeku te se promet na navedenoj dionici ceste odvija normalno.