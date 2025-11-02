Obavijesti

News

Komentari 0
U ALPAMA

Tragedija u Italiji: Lavina usmrtila petero planinara

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Italiji: Lavina usmrtila petero planinara
Foto: IMAGO/Elmar Gubisch/IMAGOSTOCK&P

Prema početnim informacijama, penjači su bili u tri grupe i putovali su neovisno jedan od drugoga. Dvojica muškaraca preživjela su nesreću i helikopterom su prevezeni u bolnicu u obližnjem gradu Bolzanu

Velika Tragedija u Italiji. Petero njemačkih planinara poginulo je nakon što ih je pogodila lavina u Južnom Tirolu na sjeveru Italije. Tri žrtve, dva muškarca i jedna žena, pronađene su jučer. Tijela još dvije nestale osobe, muškarca i njegove 17-godišnje kćeri, pronađena su jutros, prenosi CNN. 

Svi su Nijemci, a pogođeni su lavinom jučer oko 16 sati dok su se penjali blizu vrha Cima Vertane, u području Ortlerskih Alpi, na nadmorskoj visini većoj od 3500 metara. Nije poznato zašto su penjači još uvijek bili na putu prema gore u ovo relativno kasno vrijeme, kazali su spasioci.

NAPALI GA I ISTUKLI Dva mladića od 18 i 19 godina teško ozlijedili 26-godišnjaka ispred kafića u Koprivnici
Dva mladića od 18 i 19 godina teško ozlijedili 26-godišnjaka ispred kafića u Koprivnici

Prema početnim informacijama, penjači su bili u tri grupe i putovali su neovisno jedan od drugoga. Dvojica muškaraca preživjela su nesreću i helikopterom su prevezeni u bolnicu u obližnjem gradu Bolzanu.

Južni Tirol je popularna regija za planinarenje među turistima iz Njemačke. Najviši vrh regije je Ortles, koji se uzdiže na 3905 metara.

Nesreće s lavinama stalan su problem u talijanskim Alpama, a zemlja bilježi jedan od najviših prosjeka godišnjih brojeva smrtnih slučajeva među glavnim skijaškim nacijama. Žrtve su često skijaši ili snowboarderi.

Neke analize sugeriraju da se broj nesreća povećao posljednjih godina, vjerojatno zbog toga što se više ljudi kreće u zabačena područja odmah nakon svježih snježnih padalina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'
VELIKI INTERVJU

Ivana Kekin: 'Jandroković je u Saboru dopustio prvo ustaški pozdrav pa ovaj skup. Zašto?'

NOVI EXPRESS U Saboru dopustiti reviziju najstrašnijih zločina novije ljudske povijesti je nedopustivo. Ne znam u kojoj pristojnoj državi bi takvo što bilo dopušteno, rekla je Ivana Kekin (Možemo!)
Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!
VELIKA PROMJENA REGULATIVE

Nova Bačićeva pravila: Pripuz i Nobilo će moći dobiti dozvole i graditi mimo volje Tomaševića!

Novi zakoni daju investitorima mogućnost gradnje bez višegodišnjeg čekanja urbanističkih planova. Daje im i dodatnu mogućnost izvlaštenja tuđeg privatnog zemljišta na područjima gdje su većinski vlasnici
Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'
PREDIVNA GESTA

Cvjećarica iz Velike Gorice velikog srca: 'Svi koji niste u mogućnosti, uzmite cvijeće'

Hvala svima na povjerenju i na godinama vjernosti, u znak zahvalnosti, i ove godine možete naći besplatne aranžmane svi koji niste u mogućnosti kupiti ili niste stigli kupiti svoj aranžman - napisala je u svojoj objavi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025