Tragedija u Italiji: Lavina usmrtila petero planinara

Velika Tragedija u Italiji. Petero njemačkih planinara poginulo je nakon što ih je pogodila lavina u Južnom Tirolu na sjeveru Italije. Tri žrtve, dva muškarca i jedna žena, pronađene su jučer. Tijela još dvije nestale osobe, muškarca i njegove 17-godišnje kćeri, pronađena su jutros, prenosi CNN.

Svi su Nijemci, a pogođeni su lavinom jučer oko 16 sati dok su se penjali blizu vrha Cima Vertane, u području Ortlerskih Alpi, na nadmorskoj visini većoj od 3500 metara. Nije poznato zašto su penjači još uvijek bili na putu prema gore u ovo relativno kasno vrijeme, kazali su spasioci.

Prema početnim informacijama, penjači su bili u tri grupe i putovali su neovisno jedan od drugoga. Dvojica muškaraca preživjela su nesreću i helikopterom su prevezeni u bolnicu u obližnjem gradu Bolzanu.

Južni Tirol je popularna regija za planinarenje među turistima iz Njemačke. Najviši vrh regije je Ortles, koji se uzdiže na 3905 metara.

Nesreće s lavinama stalan su problem u talijanskim Alpama, a zemlja bilježi jedan od najviših prosjeka godišnjih brojeva smrtnih slučajeva među glavnim skijaškim nacijama. Žrtve su često skijaši ili snowboarderi.

Neke analize sugeriraju da se broj nesreća povećao posljednjih godina, vjerojatno zbog toga što se više ljudi kreće u zabačena područja odmah nakon svježih snježnih padalina.