VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijet i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Razgovarao sam s jednim svjedokom, koji je tada bio na kolodvoru i rekao je kako je čovjek počeo gubiti ravnotežu netom prije dolaska vlaka te ga je zato vlak pokupio. Nisam puno toga uspio vidjeti jer sam u tom trenutku bio u tom vlaku, ali kasnije su intervenirali vatrogasci i hitna služba te su ga helikopterom prevezli u bolnicu, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je u četvrtak snimio intervenciju u Ivanić-Gradu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:04 Čovjek pao pod vlak | Video: čitatelj/24sata

Zasad nepoznati muškarac ozlijeđen je u nesreći na gradskom željezničkom kolodvoru. Informaciju je na svom Facebook profilu potvrdila i Javna vatrogasna postrojba Ivanić-Grada.

Kontaktirali smo i Hrvatske željeznice, gdje su nam javili sljedeće:

- Danas u 16.00 sati tijekom ulaska vlaka 745 (Zagreb GK 15.11 - Vukovar 20.40) u kolodvor Ivanić-Grad došlo je do izvanrednog događaja, pri kojemu je NN osoba teško ozlijeđena. Na mjesto događaja pozvane su žurne službe, a u tijeku je policijski očevid. Putnici vlaka 745 prevezeni su prvim sljedećim vlakom.

Iz policije javljaju kako još uvijek istražuju sve okolnosti.