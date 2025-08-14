Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijet i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
Razgovarao sam s jednim svjedokom, koji je tada bio na kolodvoru i rekao je kako je čovjek počeo gubiti ravnotežu netom prije dolaska vlaka te ga je zato vlak pokupio. Nisam puno toga uspio vidjeti jer sam u tom trenutku bio u tom vlaku, ali kasnije su intervenirali vatrogasci i hitna služba te su ga helikopterom prevezli u bolnicu, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je u četvrtak snimio intervenciju u Ivanić-Gradu.
Zasad nepoznati muškarac ozlijeđen je u nesreći na gradskom željezničkom kolodvoru. Informaciju je na svom Facebook profilu potvrdila i Javna vatrogasna postrojba Ivanić-Grada.
Kontaktirali smo i Hrvatske željeznice, gdje su nam javili sljedeće:
- Danas u 16.00 sati tijekom ulaska vlaka 745 (Zagreb GK 15.11 - Vukovar 20.40) u kolodvor Ivanić-Grad došlo je do izvanrednog događaja, pri kojemu je NN osoba teško ozlijeđena. Na mjesto događaja pozvane su žurne službe, a u tijeku je policijski očevid. Putnici vlaka 745 prevezeni su prvim sljedećim vlakom.
Iz policije javljaju kako još uvijek istražuju sve okolnosti.
