Tragedija u Manchesteru. Policija slučajno ubila čovjeka koji je branio ljude u napadu

Dva muškarca su poginula u terorističkom napadu na sinagogu u Manchesteru, Adrian Daulby (53) i Melvin Cravitz (66). Tragično jednu žrtvu policija je nenamjerno ubila u kaosu koji je vladao tijekom terorističkog napada na sinagogu Heaton Park Hebrew Congregation, piše Sky News.

- Njegova ozljeda je nažalost možda zadobivena kao tragična i nepredviđena posljedica hitno potrebne akcije koju su poduzeli moji službenici kako bi okončali ovaj opak napad - rekao je glavni načelnik policije Sir Stephen Watson.

Autom se zaletio u ljude pa ih napao nožem! Užasan napad kod sinagoge u Manchesteru...

Vjeruje se da se muškarac nalazio iza vrata sinagoge, u blizini druge žrtve koja je hospitalizirana s prostrjelnom ranom, ali se nalazi izvan životne opasnosti.

Obitelj Melvina Cravitza opisala ga je kao "nježnog diva" koji "nikad ne bi ni mrava zgazio", izrazivši tugu i šok zbog njegove smrti. Njegov rođak Phil Bentley istaknuo je kako je tragedija još veća jer Cravitz inače ne bi bio u sinagogi u to vrijeme.

"Nije ovo zaslužio. Nitko ovo ne zaslužuje", dodala je njegova supruga Evayne, naglasivši kako će napad imati "ogroman utjecaj" na lokalnu židovsku zajednicu. Prijateljica i susjeda Hindi Cohen rekla je da je Cravitz bio "divan čovjek" s odličnim smislom za humor, kojeg su djeca obožavala.

I za Adriana Daulbyja susjedi imaju samo riječi hvale. Abdul Rahimi, koji je živio pored njega 20 godina, opisao ga je kao "jednog od najboljih ljudi koje sam ikada vidio u životu" i "sjajnog susjeda" koji je često darivao djecu u ulici.

Identitet napadača

Policija je napadača identificirala kao Sirijca Džihada al Šamija (35). Islamist se automobilom zaletio u vrata sinagoge i onda počeo napadati ljude nožem. Zaštitari i okupljeni vjernici spriječili su ga da uđe u zgradu. Policija ga je ubila nekoliko minuta kasnije

Policija je privela je još troje ljudi, dva muškarca u 30-ima i ženu u 60-ima. Napad se dogodio na najveći židovski blagdan Yom Kippur u trenutku kada vladaju tenzije u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog ne kontrolirane imigracije u zemlju.