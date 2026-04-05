UŽAS U NJEMAČKOJ Stablo palo na majku i bebu dok su tražili uskrsna jaja u šumi. Umrli su

Tri osobe, uključujući majku i njezinu bebu, poginule su u padu stabla u šumi u blizini grada Flensburga na sjeveru Njemačke dok su tražili uskrsna jaja, priopćila je policija u nedjelju. Policijski izvještaji navode da je stablo visoko otprilike 30 metara palo na skupinu ljudi u Mittelangelnu blizu Flensburga oko 11 sati na Uskrs, zarobivši četiri osobe.

Unatoč hitnim naporima spašavanja, 16-godišnja djevojka i 21-godišnja žena poginule su na mjestu događaja. Kći 21-godišnjakinje, stara 10 mjeseci, helikopterom je prevezena u bolnicu u sjevernom gradu Kielu, gdje je kasnije preminula od zadobivenih ozljeda.

Osamnaestogodišnjakinja je zadobila teške ozljede i prevezena u bolnicu u Heideu, gdje je operirana. Druge osobe su zadobile lakše ozljede. Glasnogovornik policije nije dao detalje o točnom broju ozlijeđenih.

Prema podacima policije, 50-ak stanovnika i njegovatelja iz obližnjeg doma za starije i nemoćne bilo je u šumi tražeći uskrsna jaja. Vjeruje se da je stablo srušeno jakim vjetrom.

Ostatku skupine pružena je podrška. Istraga o točnom uzroku nesreće je u tijeku. Nije jasno je li srušeno stablo imalo prethodna oštećenja ili je bilo bolesno. Glasnogovornik policije rekao je da je državni odjel za šumarstvo već obaviješten o incidentu.

Prema njemačkom meteorološkom zavodu (DWD), uvjeti na sjeveru zemlje u nedjelju bili su olujni.

DWD je tijekom dana prognozirao udare vjetra u rasponu od 55 do 65 kilometara na sat, s mogućim udarima oluje od oko 80 kilometara na sat na izloženim mjestima.