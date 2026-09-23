Tragedija u Rimu! Radnik poginuo u Koloseumu: 'Umrijeti s 22 godine je neprihvatljivo...'

Rimski Koloseum, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, u srijedu je zatvoren za javnost nakon što je preko noći u njemu poginuo 22-godišnji radnik, objavilo je talijansko ministarstvo kulture. "Duboko smo ožalošćeni i uznemireni vijestima o tragičnoj smrti Andree Morettija, kvalificiranog radnika koji je prethodne noći preminuo nakon nesreće u Koloseumu", priopćila je talijanska premijerka Giorgia Meloni.

"Umrijeti s 22 godine je neprihvatljivo, a još više kada se to dogodi na radnom mjestu", dodala je.

Moretti je pao dok je postavljao novu rasvjetu i poginuo.

Ministarstvo kulture je prvotno najavilo zatvaranje samo drugog kata rimskog amfiteatra, gdje se nesreća dogodila. Opravdavalo je odluku rekavši da je potrebno omogućiti ulazak posjetiteljima koji su već rezervirali ulaznice.

Ministarstvo nije pružilo daljnje pojedinosti, no naznačilo je da policija istražuje okolnosti nesreće. Koloseum, najveći amfiteatar u svijetu, izgrađen je u prvom stoljeću, a u njemu su se održavale gladijatorske borbe.

Mogao je primiti oko 50.000 gledatelja. U vrhuncu turističke sezone spomenik posjeti do 20.000 ljudi dnevno.