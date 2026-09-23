Obavijesti

News

Komentari 0
spomenik zatvoren

Tragedija u Rimu! Radnik poginuo u Koloseumu: 'Umrijeti s 22 godine je neprihvatljivo...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Rimu! Radnik poginuo u Koloseumu: 'Umrijeti s 22 godine je neprihvatljivo...'
Foto: Yara Nardi
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U tragičnoj nesreći koja se dogodila u rimskom Koloseumu, 22-godišnji radnik izgubio je život dok je radio na postavljanju rasvjete, a talijanska premijerka izrazila je duboku žalost zbog ovog gubitka.

Rimski Koloseum, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, u srijedu je zatvoren za javnost nakon što je preko noći u njemu poginuo 22-godišnji radnik, objavilo je talijansko ministarstvo kulture. "Duboko smo ožalošćeni i uznemireni vijestima o tragičnoj smrti Andree Morettija, kvalificiranog radnika koji je prethodne noći preminuo nakon nesreće u Koloseumu", priopćila je talijanska premijerka Giorgia Meloni.

"Umrijeti s 22 godine je neprihvatljivo, a još više kada se to dogodi na radnom mjestu", dodala je.

Moretti je pao dok je postavljao novu rasvjetu i poginuo. 

MIGRACIJE, OTPAD, SLATINA Božinović o otpadu: Mislim da je rok sanacije realan. To je i rastući oblik kriminala u Europi
Božinović o otpadu: Mislim da je rok sanacije realan. To je i rastući oblik kriminala u Europi

Ministarstvo kulture je prvotno najavilo zatvaranje samo drugog kata rimskog amfiteatra, gdje se nesreća dogodila. Opravdavalo je odluku rekavši da je potrebno omogućiti ulazak posjetiteljima koji su već rezervirali ulaznice.

Ministarstvo nije pružilo daljnje pojedinosti, no naznačilo je da policija istražuje okolnosti nesreće. Koloseum, najveći amfiteatar u svijetu, izgrađen je u prvom stoljeću, a u njemu su se održavale gladijatorske borbe.

Mogao je primiti oko 50.000 gledatelja. U vrhuncu turističke sezone spomenik posjeti do 20.000 ljudi dnevno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'
U ZABAVNOM PARKU

Srbin poginuo na Oktoberfestu. Detalji su strašni, a svjedoci u šoku: 'Policija traži snimke'

Kriminalistički istražitelji pokrenuli su opsežnu istragu kako bi precizno utvrdili slijed događaja i otkrili razlog zbog kojeg je radnik osiguranja uopće odlučio ući u strogo zabranjenu zonu...
LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!
TOPLINSKA KUPOLA

LUDO VRIJEME Ma kakve jakne, evo nam babljeg ljeta: Kod nas temperature opet idu do 30 °C!

Temperature bi krajem rujna u Hrvatskoj mogle dosegnuti i 30 stupnjeva. Sve bi se moglo protegnuti i na prvu polovinu listopada
Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...
TAJKUNOV KRVAVI TRAG

Horvatinčićeve jezovite nesreće: Naletio je na majku i kćer, žena umire u Hitnoj, a on samo ode...

Teško ozlijeđene pješakinje koje je pokosio na Staroj zagorskoj samo je ovlaš pogledao onako bespomoćne i raskrvavljene te se dao se u bijeg. Nije pozvao Hitnu ni policiju. Rekao je da se bojao krvi...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026