Tragedija u Saudijskoj Arabiji! Zapalio se bus hodočasnika: 45 mrtvih, samo jedan preživio

Tragedija u Saudijskoj Arabiji: 45 hodočasnika iz Indije poginulo u stravičnoj nesreći autobusa blizu Medine. Preživjeli u kritičnom stanju, Modi "duboko ožalošćen"
Četrdeset pet indijskih hodočasnika poginulo je nakon što se autobus u kojem su putovali zapalio u nesreći blizu Medine u Saudijskoj Arabiji, rekao je načelnik policije indijskog grada Hyderabada.
U autobusu je bilo 46 putnika, rekao je VC Sajjanar na konferenciji za medije. Dodao je da je muškarac koji je preživio nesreću hospitaliziran na odjelu intenzivne njege u lokalnoj bolnici.
Većina žrtava je iz Hyderabada, smještenog u južnoj indijskoj saveznoj državi Telangani.
Hodočasnici su putovali iz islamskog svetog grada Meke u Medinu kada se dogodila nesreća, priopćila je vlada Telangane.
Išli su u Saudijsku Arabiju na hodočašće koje je kraća verzija hadža - najvećeg islamskog hodočašća.
Indijski premijer Narendra Modi objavio je na X-u da je "duboko ožalošćen" zbog nesreće te da su indijske vlasti u bliskom kontaktu s dužnosnicima u Saudijskoj Arabiji.
