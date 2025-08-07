Tragedija u Sl. Brodu: U požaru kuće poginula jedva pokretna starica, sumnja se na opušak

U požaru obiteljske kuće u Slavonskom Brodu koji izbio u četvrtak ujutro oko 4 sata nažalost jedna je osoba smrtno stradala. Vatra je zahvatila prostoriju u kojoj je bila polupokretna žena. Pretpostavlja se da je požar izazvao opušak cigarete.

- U toj kući, odmah do naše, živjela je moja majka. Bila je teško bolesna, nismo joj ništa uskraćivali pa niti cigarete. Svako jutro bi došla k njoj u kuću, popile bi jutarnju kavu, porazgovarale. Napravili smo joj zvono, da nas može pozvati u slučaju da joj nešto hitno zatreba ili da joj pozlije. Nažalost noćas nas nije pozvala - rekla je uplakana kćerka, žene koja je život izgubila u požaru.

Nakon što su uočili vatru pozvali su vatrogasce koju su, kako je rekla, brzo stigli. Uspjeli su ugasiti požar, ali ne i spasiti staricu koja je izgorjela u prostoriji u kojoj je pretežito bila.

Druge prostoje kuće su oštećene, ali nisu bile zahvaćene požarom, jer su vatrogasci spriječili da se proširi na cijelu kuću, ali i na kuće do nje.