POTVRDILA JE POLICIJA

Tragedija u Slavonskom Brodu: Pao s ljestava i na mjestu umro

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Na mjesto događaja izašla je Hitna pomoć, no liječnici su samo mogli konstatirati smrt. Iz policije su potvrdili da slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće

Muškarac (62) je pao s ljestava u subotu prijepodne, oko 11.28 sati i na mjestu preminuo, objavila je policija.

Naveli su da su zaprimili dojavu od Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije da je u Turopoljskoj ulici u Slavonskom Brodu. 

Na mjesto događaja izašla je Hitna pomoć, no liječnici su samo mogli konstatirati smrt.

Iz policije su potvrdili da slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.

