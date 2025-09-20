Na mjesto događaja izašla je Hitna pomoć, no liječnici su samo mogli konstatirati smrt. Iz policije su potvrdili da slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće
Tragedija u Slavonskom Brodu: Pao s ljestava i na mjestu umro
Muškarac (62) je pao s ljestava u subotu prijepodne, oko 11.28 sati i na mjestu preminuo, objavila je policija.
Naveli su da su zaprimili dojavu od Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije da je u Turopoljskoj ulici u Slavonskom Brodu.
Na mjesto događaja izašla je Hitna pomoć, no liječnici su samo mogli konstatirati smrt.
Iz policije su potvrdili da slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.
