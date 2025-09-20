Tragedija u Slavonskom Brodu: Pao s ljestava i na mjestu umro

Muškarac (62) je pao s ljestava u subotu prijepodne, oko 11.28 sati i na mjestu preminuo, objavila je policija.

Naveli su da su zaprimili dojavu od Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije da je u Turopoljskoj ulici u Slavonskom Brodu.

Na mjesto događaja izašla je Hitna pomoć, no liječnici su samo mogli konstatirati smrt.

Iz policije su potvrdili da slijedi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti nesreće.