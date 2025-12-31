Tragedija u Sloveniji: Ronilac poginuo u Škocjanskoj jami

U Škocjanskim jamama u Sloveniji u utorak se dogodila teška nesreća u kojoj je život izgubio 49-godišnji slovenski ronilac. Tragedija se zbila tijekom zahtjevnog istraživačkog zarona u jednom od neistraženih dijelova ovog svjetski poznatog špiljskog sustava. Uslijedila je složena i cjelonoćna akcija izvlačenja tijela u kojoj je sudjelovalo gotovo osamdeset spasilaca.

Dramatična borba za život duboko pod zemljom

Nesreća se dogodila u utorak, 30. prosinca, oko 11 sati ujutro, nedugo nakon što je ronilački tim započeo zaron. Preminuli ronilac bio je dio tročlanog tima, uz podršku još jedanaest jamara na suhom. Njihov cilj bio je istražiti prvi sifon, poznat kao Ledeni dihnik, u sklopu pete ovogodišnje istraživačke ekspedicije. Samo nekoliko minuta nakon početka zarona, druga dva ronioca izronila su i alarmirala ostatak tima o nesreći.

Kolege su unesrećenog ronioca, koji se navodno zaglavio između stijena, odmah izvukli iz sifona i započeli s reanimacijom, no nažalost, nije mu bilo pomoći. Dvojica jamara iz tima odmah su se uputila prema izlazu kako bi aktivirali Jamarsku reševalnu službu (JRS). Liječnik JRS-a i spasilački tim ušli su u jamu oko podneva, a smrt ronioca službeno je potvrđena u 18:40 sati na samom mjestu nesreće, više od kilometra od ulaza u špilju.

Cjelonoćna akcija izvlačenja tijela

Akcija izvlačenja tijela bila je iznimno tehnički zahtjevna i trajala je cijelu noć sa utorka na srijedu. U operaciji je sudjelovalo između 75 i 80 pripadnika Jamarske reševalne službe, policije, civilne zaštite i vatrogasaca. Transport tijela odvijao se kroz iznimno težak, otprilike kilometar dug dio jame poznat kao Hankejev kanal, koji uključuje i suhe i vodom ispunjene prolaze, a nalazi se daleko od uobičajenih turističkih staza.

Prema riječima zamjenika načelnika JRS-a, Maksa Merele, operacija je uspješno završena u srijedu u ranim jutarnjim satima, između 3:20 i četiri sata, kada je tijelo unesrećenog ronioca izneseno na površinu.

Zaron je bio dio sustavnog istraživanja koje Park Škocjanske jame podupire od 2023. godine, a cilj mu je bio istražiti potencijalne veze između sustava Škocjanskih jama i drugih špilja, poput Kačne jame. Službeni uzrok nesreće još uvijek nije potvrđen, a više detalja očekuje se nakon konferencije za novinare koja je zakazana za srijedu u Parku Škocjanske jame.