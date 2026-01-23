Obavijesti

News

Komentari 2
UŽAS U ZVONIMIROVOJ ULICI

Tragedija u Splitu: Radnik poginuo pri izvođenju radova. Na njega je pala ventilacija...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Splitu: Radnik poginuo pri izvođenju radova. Na njega je pala ventilacija...
Foto: Foto: Ilustracija, Stanislav Branislav Babić/Pixsell

"Policija osigurava mjesto događaja te je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo", poručili su iz policije nakon nesreće...

Admiral

U petak oko 13:50 u Splitu, u Zvonimirovoj ulici, došlo je do nesreće na radu u kojoj je smrtno stradao jedan radnik, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska...

Kako su napisali, na nesretnog je radnika pala ventilacija.

- Policija osigurava mjesto događaja te je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo - poručuju iz policije.

Dalmatinski portal piše kako je poginuo 49-godišnjak, kako je do nesreće došlo u podrumu Koteksova nebodera...

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026