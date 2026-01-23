"Policija osigurava mjesto događaja te je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo", poručili su iz policije nakon nesreće...
UŽAS U ZVONIMIROVOJ ULICI
Tragedija u Splitu: Radnik poginuo pri izvođenju radova. Na njega je pala ventilacija...
Čitanje članka: < 1 min
U petak oko 13:50 u Splitu, u Zvonimirovoj ulici, došlo je do nesreće na radu u kojoj je smrtno stradao jedan radnik, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska...
Kako su napisali, na nesretnog je radnika pala ventilacija.
- Policija osigurava mjesto događaja te je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo - poručuju iz policije.
Dalmatinski portal piše kako je poginuo 49-godišnjak, kako je do nesreće došlo u podrumu Koteksova nebodera...
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku