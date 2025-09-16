O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela, kažu iz Ministarstva....
Tragedija u Splitu: U zatvoru je preminuo jedan zatvorenik
U Zatvoru u Splitu u ponedjeljak, 15. rujna 2025. godine, u večernjim satima preminuo je istražni zatvorenik, potvrdilo je Ministarstvo pravosuđa.
- Unatoč brzoj intervenciji službenika pravosudne policije i službenika Hitne medicinske pomoći, nešto iza 20 sati konstatirana je smrt istražnog zatvorenika - rekli su iz Ministarstva.
Dodaju da se preminuli istražni zatvorenik u Zatvoru u Splitu nalazio od od 25. travnja 2024. godine po rješenju Županijskog suda u Splitu.
- O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela - zaključuju iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
