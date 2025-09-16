Tragedija u Splitu: U zatvoru je preminuo jedan zatvorenik

U Zatvoru u Splitu u ponedjeljak, 15. rujna 2025. godine, u večernjim satima preminuo je istražni zatvorenik, potvrdilo je Ministarstvo pravosuđa.

- Unatoč brzoj intervenciji službenika pravosudne policije i službenika Hitne medicinske pomoći, nešto iza 20 sati konstatirana je smrt istražnog zatvorenika - rekli su iz Ministarstva.

Dodaju da se preminuli istražni zatvorenik u Zatvoru u Splitu nalazio od od 25. travnja 2024. godine po rješenju Županijskog suda u Splitu.

- O smrti istražnog zatvorenika obaviještena su nadležna tijela - zaključuju iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.