Tragedija u Švicarskoj: Dvojica radnika poginula u eksploziji hidroelektrane. Istraga u tijeku

Dvije osobe poginule su u srijedu u eksploziji u staroj hidroelektrani na jugu Švicarske, priopćile su lokalne vlasti. Nesreća na radu dogodila se nakon požara u elektrani u selu Piotti koji je zahvatio dvojicu muškaraca, koji su kasnije podlegli ozljedama, priopćila je policija kantona Ticino.

Jedan od poginulih radnika bio je 55-godišnji Švicarac, a identitet drugog muškarca još se utvrđuje, navodi policija.

Izgred je također prouzročio veliku štetu na zgradi, a uzroci i točne okolnosti još se istražuju, stoji u policijskom priopćenju.

Državna televizija RSI objavila je da se stara hidroelektrana trenutačno obnavlja.