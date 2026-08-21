Na intervenciju je stiglo čak 100 vatrogasaca, krov su otvarali dizalicom jer se stubište urušilo.
OZLIJEĐENO OSAM LJUDI
Petero nestalih nakon strašnog požara u Švicarskoj: Vatru je gasilo čak 100 vatrogasaca...
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Petero ljudi vodi se kao nestalo nakon što je u švicarskom gradu Thusisu u požaru u potpunosti izgorio restoran u sklopu kojeg se nalaze i apartmani, javlja BBC. Osam ljudi je ozlijeđeno u buktinji...
Požar je, prema prvim informacijama, krenuo na drugom katu. Uzrok još nije poznat.
Na intervenciju je stiglo čak 100 vatrogasaca, krov su otvarali dizalicom jer se stubište urušilo.
- 14 ljudi je pobjeglo iz zgrade. Dvoje ima teške ozljede - poručuju iz policije.