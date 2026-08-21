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OZLIJEĐENO OSAM LJUDI

Petero nestalih nakon strašnog požara u Švicarskoj: Vatru je gasilo čak 100 vatrogasaca...

Piše 24sata,
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Petero nestalih nakon strašnog požara u Švicarskoj: Vatru je gasilo čak 100 vatrogasaca...
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Foto: Kantonalna policija Grabunden
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Na intervenciju je stiglo čak 100 vatrogasaca, krov su otvarali dizalicom jer se stubište urušilo.

Petero ljudi vodi se kao nestalo nakon što je u švicarskom gradu Thusisu u požaru u potpunosti izgorio restoran u sklopu kojeg se nalaze i apartmani, javlja BBC. Osam ljudi je ozlijeđeno u buktinji...

Požar je, prema prvim informacijama, krenuo na drugom katu. Uzrok još nije poznat.

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Na intervenciju je stiglo čak 100 vatrogasaca, krov su otvarali dizalicom jer se stubište urušilo.

- 14 ljudi je pobjeglo iz zgrade. Dvoje ima teške ozljede - poručuju iz policije.

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